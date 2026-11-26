YÜRÜYÜŞTE İSLAM’I HEDEF ALDILAR
Başkent Ankara'da 25 Kasım dolayısıyla feminist gruplar ve kadın örgütleri sokaklara çıktı.
Sol Feminist Hareket'in de çağrıda bulunduğu etkinlikler kapsamında katılımcılar, kadına yönelik şiddete karşı yürüyüş düzenledi. Yüksel Caddesi'nde bir araya gelen sapkınlar, sloganlar eşliğinde Sakarya Caddesi'ne ilerledi.
Yürüyüşte sapkın grup, ‘Kahrolsun şeriat’ diye bağırarak doğrudan İslam’ı hedef aldı.
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