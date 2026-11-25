HEDEF 2030'DA 32 ŞEHRE HIZLI TREN

Uraloğlu, demiryolu ağının 14 bin 272 kilometreye, hızlı tren ağının ise 2 bin 604 kilometreye ulaştığını belirtti. Geçen yıl demiryollarında 353 milyon yolcu ve 31 milyon ton yük taşındığını, saatte 225 kilometre hıza ulaşabilen ilk millî hızlı trenin seri üretimine başlandığını aktardı.





Türkiye'nin hızlı trenlerle 23 ilde nüfusun yüzde 53'üne hizmet verdiğini ve bugüne kadar 117 milyon yolcu taşıdığını kaydeden Uraloğlu, 2030 yılına kadar doğrudan hızlı tren ulaşımı sağlanan il sayısını 32'ye çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.