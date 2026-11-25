Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yapımı devam eden hızlı tren projelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Uraloğlu, Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı'nın tamamlanmasıyla iki şehir arasındaki seyahat süresinin 3,5 saate düşeceğini söyledi.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. Komisyonda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 2027 yılı bütçesi, kesin hesabı ve Sayıştay raporu ile Karayolları Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun bütçeleri, kesin hesapları ve Sayıştay raporları görüşüldü.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bütçe toplantısında yapımı devam eden projelerle ilgili son durumu açıkladı.
"Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı ile iki şehir arası 3,5 saate inecek"
Bakan Uraloğlu, "Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattımız tamamlandığında iki şehir arası 3,5 saate inecek.
Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Hattımız tamamlandığında Mersin ile Gaziantep arası 2 saat 15 dakikaya inecek.
Bursa-Osmaneli arasında Kasım ayında test sürüşlerine başladık. 2027’de Bursa’mızı hızlı trene kavuşturuyoruz. Halkalı-Çerkezköy kesiminde çalışmalarımız sürüyor. Bu kesimle İstanbul, Kapıkule’ye kesintisiz hızlı tren hattıyla bağlanacak.
Geçen yıl başladığımız 120 kilometrelik Delice-Çorum Hızlı Tren Projemizde, sadece 19 ayda yüzde 47’lik fiziki ilerleme sağladık. Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattımız tamamlandığında Ankara ile Kayseri arası 1 saat 45 dakikaya inecek.
Karaman-Ulukışla Hızlı Tren Hattımızla Konya ile Ulukışla arası 1 saat 35 dakikaya inecek. Aksaray-Ulukışla-Yenice hattı İç Anadolu’yu Akdeniz limanlarına bağlayacak" ifadelerini kullandı.
Uraloğlu, Eskişehir-Afyonkarahisar, Afyonkarahisar-Konya ve Sivas-Çetinkaya-Malatya hızlı tren hatlarının projelerinin tamamlandığını, Bursa-Gemlik, Samsun-Doğu Karadeniz ve Ankara-İstanbul Süper Hızlı Tren hatlarının proje çalışmalarının sürdüğünü belirterek, Ankara-İstanbul arasındaki seyahat süresinin 80 dakikaya düşürülmesinin hedeflendiğini bildirdi.
ANKARA-İSTANBUL ARASI 80 DAKİKA
Bakan Uraloğlu, Ankara-İstanbul arasında planlanan yeni projeye ilişkin şunları söyledi:
"Ankara–İstanbul Süper Hızlı Tren Hattımızın proje çalışmalarını sürdürüyoruz. Konvansiyonel trenle 8,5 saat, bugün hızlı trenle yaklaşık 4 saat süren Ankara-İstanbul yolculuğu, yalnızca 80 dakika olacak"
HEDEF 2030'DA 32 ŞEHRE HIZLI TREN
Uraloğlu, demiryolu ağının 14 bin 272 kilometreye, hızlı tren ağının ise 2 bin 604 kilometreye ulaştığını belirtti. Geçen yıl demiryollarında 353 milyon yolcu ve 31 milyon ton yük taşındığını, saatte 225 kilometre hıza ulaşabilen ilk millî hızlı trenin seri üretimine başlandığını aktardı.
Türkiye'nin hızlı trenlerle 23 ilde nüfusun yüzde 53'üne hizmet verdiğini ve bugüne kadar 117 milyon yolcu taşıdığını kaydeden Uraloğlu, 2030 yılına kadar doğrudan hızlı tren ulaşımı sağlanan il sayısını 32'ye çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.
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