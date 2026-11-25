Limit hesaplaması nasıl yapılıyor?

Mevduat sigortası uygulamasında vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında hesap bazlı limitlendirme geliyor. Mevcut kurallara göre sistem şu şekilde işliyor:

• Aynı Bankadaki Çoklu Hesaplar: Bir kişinin aynı mevduat bankasının aynı veya farklı şubelerinde birden fazla hesabı bulunuyorsa, bu hesapların tamamı tek bir havuzda değerlendiriliyor. Hesaplardaki anapara ve faiz reeskontları toplamı 10 milyon lirayı bulsa dahi, o banka için ödenecek azami güvence tutarı mevcut limit olan 1 milyon 200 bin lirayı aşamıyor.



