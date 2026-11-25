Bankalarda birikimi bulunan milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren kritik bir düzenleme yolda. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) güvencesindeki mevduat ve katılım fonları için uygulanan üst limitin, Yeniden Değerleme Oranı doğrultusunda artırılması bekleniyor. Henüz resmi bir açıklama yapılmasa da mevcut 1 milyon 200 bin liralık devlet garantisinin 1 milyon 550 bin lira seviyesine kadar çıkabileceği öngörülürken, aynı veya farklı bankalarda hesabı olan mudilerin dikkat etmesi gereken hesaplama kuralları da yeniden gündeme geldi.
Bankalarda birikimi bulunan milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren önemli bir düzenleme gündemde. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından mevduat ve katılım fonlarına sağlanan devlet güvencesi limitinin, Yeniden Değerleme Oranı doğrultusunda artırılması bekleniyor.
Güvence tutarı 1 milyon 550 bin liraya çıkabilir
TMSF cephesinden konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmese de NTV'de yer alan habere göre mevzuat gereği yapılacak artışın detayları netleşmeye başladı. 2026 yılı itibarıyla 1 milyon 200 bin lira olarak uygulanan sigorta limitinin, Yeniden Değerleme Oranı'na paralel şekilde 1 milyon 533 bin 960 liraya çıkması öngörülüyor. Geçmiş yıllardaki uygulamalar dikkate alındığında, kurumun bu rakamı yukarı yönlü yuvarlayarak 1 milyon 550 bin lira seviyesine sabitlemesi de güçlü ihtimaller arasında yer alıyor.
Hangi kuruluşlar sigorta kapsamında?
Devlet güvencesi sistemi, Türkiye finans piyasasında faaliyet gösteren geniş bir ağı kapsıyor. Buna göre;
• Türkiye'de kurulu mevduat ve katılım fonu kabulüne yetkili yerli ve yabancı tüm kredi kuruluşları,
• Merkezi yurt dışında bulunan kredi kuruluşlarının Türkiye sınırları içerisindeki şubeleri,
zorunlu olarak TMSF sigorta sistemine dahil ediliyor ve mudilerin birikimleri yasal güvence altına alınıyor.
Limit hesaplaması nasıl yapılıyor?
Mevduat sigortası uygulamasında vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında hesap bazlı limitlendirme geliyor. Mevcut kurallara göre sistem şu şekilde işliyor:
• Aynı Bankadaki Çoklu Hesaplar: Bir kişinin aynı mevduat bankasının aynı veya farklı şubelerinde birden fazla hesabı bulunuyorsa, bu hesapların tamamı tek bir havuzda değerlendiriliyor. Hesaplardaki anapara ve faiz reeskontları toplamı 10 milyon lirayı bulsa dahi, o banka için ödenecek azami güvence tutarı mevcut limit olan 1 milyon 200 bin lirayı aşamıyor.
• Farklı bankalardaki hesaplar: Sigorta limiti her bir banka için ayrı ayrı uygulanıyor. Bir yatırımcının birden fazla mevduat bankasında hesabı olması durumunda, olası bir sorunda her bir bankadaki birikimi için mevcut üst limite kadar ayrı ayrı ödeme yapılabiliyor.
Uzmanlar, özellikle yüksek tutarlı birikime sahip olan tasarruf sahiplerinin, paralarını tek bir bankada toplamak yerine farklı bankalara bölerek devlet güvencesi kapsamındaki toplam tutarı artırabileceklerine dikkat çekiyor.
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