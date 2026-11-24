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Yazıcı istifasına ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bu yolculukta güvenini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere tüm yol arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum.

Makamlar gelip geçicidir. Dostluklar, emek, sadakat ve insanın kendi vicdanına verebildiği hesap ise kalıcıdır. Benim vicdanım rahat, dostlarım da müsterih olsun.

Bugün bir görevden ayrılıyorum. Fakat ülkeme, milletime, demokrasiye, adalete ve inandığım değerlere hizmet etme sorumluluğumdan ayrılmıyorum.

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Bugüne kadar inandığım doğruların arkasında nasıl durduysam, bundan sonra da aynı kararlılıkla durmaya devam edeceğim.

Ben bugün bir makamı bırakıyorum, bir davayı değil. Bir görevi devrediyorum, inancımı değil. Bir unvandan vazgeçiyorum, ilkelerimden değil.

Bugün geriye dönüp baktığımda, en büyük kazanımımın taşıdığım unvanlar değil, kendi vicdanıma verdiğim hesabın doğruluğudur.

Ve inanıyorum ki zaman, makamları değil, insanların zor zamanlarda gösterdiği duruşu hatırlayacaktır. Bunu bilmeyenler olabilir. Ama inancımız odur ki ‘hakimlerin hakimi Allah her şeyi bilendir.’

Deruhte etmekte olduğum Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeliği görevlerimden istifa ediyorum. Saygılarımla."

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