Canlı yayında o büyükşehirle ilgili dikkat çeken kulis: '2026 bitmeden AK Parti'ye geçer'
Gazeteci Sinan Burhan, CHP’den istifa eden Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’la ilgili canlı yayında dikkat çeken kulis bilgileri paylaştı. TV100 canlı yayınında konuşan Burhan, "Tarih veriyorum; yılbaşını bulmadan, yani 2026 bitmeden Muğla Belediye Başkanı Sayın Ahmet Aras'ın AK Parti'ye geçeceğini söylüyorum. Şimdi 'yok, dur, hayır, olmaz' diyecekler ama yılbaşını geçmeden Muğla Belediye Başkanı Sayın Ahmet Aras'ın AK Parti'ye geçeceğini belirtelim." ifadelerini kullandı.
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.