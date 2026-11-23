İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, 22 Kasım 2026 akşamı Sarıyer ilçesine bağlı Uskumruköy Mahallesi'ndeki spor tesislerinin üst kesiminde bulunan ağaçlık alanda bir aslan görüldüğü yönünde ihbar alındı.
İhbar üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar, Jandarma ve AFAD ekipleri ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Sarıyer Belediyesi veteriner hizmetleri ekiplerinin katılımıyla bölgede koordineli arama çalışması yürütüldü.
TERMAL KAMERALI DRONLA ARAMA YAPILDI
Arama çalışmaları kapsamında bölge termal kameralı dronla havadan, ekipler tarafından ise karadan tarandı. Ayrıca bölgede yemleme yapıldı ve hareket sensörlü fotokapanlar kullanıldı.
VALİLİK: YENİ BİLGİ GELMESİ HALİNDE YENİDEN DEĞERLENDİRİLECEK
İstanbul Valiliği açıklamasında, vatandaşların can güvenliği gözetilerek bu yöndeki tüm ihbarların titizlikle değerlendirildiği ve gerekli kontrollerin ilgili kurumlarla koordinasyon içinde yürütüldüğü belirtildi.
Ekiplerin, konuya ilişkin yeni bir bilgi ulaşması hâlinde yeniden değerlendirme yapmak üzere hazır bulunduğu bildirildi.
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