Sarıyer'de 'aslan' olduğu varsayılan ve paniğe neden olan hayvan.

Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, 22 Kasım 2026 akşamı Sarıyer ilçesine bağlı Uskumruköy Mahallesi'ndeki spor tesislerinin üst kesiminde bulunan ağaçlık alanda bir aslan görüldüğü yönünde ihbar alındı.

İhbar üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar, Jandarma ve AFAD ekipleri ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Sarıyer Belediyesi veteriner hizmetleri ekiplerinin katılımıyla bölgede koordineli arama çalışması yürütüldü.

TERMAL KAMERALI DRONLA ARAMA YAPILDI

Arama çalışmaları kapsamında bölge termal kameralı dronla havadan, ekipler tarafından ise karadan tarandı. Ayrıca bölgede yemleme yapıldı ve hareket sensörlü fotokapanlar kullanıldı.

Reklam Reklam

Saha çalışmalarında bölgede aslan bulunduğuna dair somut bir bulguya rastlanmadı. 23 Kasım 2026 günü ekiplere ulaşan farklı açılardan çekilmiş yeni görüntülerin incelenmesi sonucunda, görüntülerdeki hayvanın aslan veya diğer büyük kedi türlerinden biri olmadığı değerlendirildi.

VALİLİK: YENİ BİLGİ GELMESİ HALİNDE YENİDEN DEĞERLENDİRİLECEK

İstanbul Valiliği açıklamasında, vatandaşların can güvenliği gözetilerek bu yöndeki tüm ihbarların titizlikle değerlendirildiği ve gerekli kontrollerin ilgili kurumlarla koordinasyon içinde yürütüldüğü belirtildi.

Ekiplerin, konuya ilişkin yeni bir bilgi ulaşması hâlinde yeniden değerlendirme yapmak üzere hazır bulunduğu bildirildi.

Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.

Reklam Reklam

Gündem

İstanbul'da aslan alarmı büyüyor: Belgrad Ormanı girişlere kapatıldı

Gündem

Sarıyer'de firari aslan: Komandolar da arama çalışmalarına katıldı

Gündem

Aslanla dakikalarca boğuşmuştu Sarıyer'deki haberi görünce o günleri hatırladı: 'Pençelerinden tuttum boğazını sıktım'