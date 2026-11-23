Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde küçük bir çocuğun bisikletiyle park halindeki otomobile sürtmesi üzerine yaşanan olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Yeşilova Mahallesi'nde meydana gelen olayda, sokakta bisiklet süren 7 yaşındaki kız çocuğu dengesini kaybederek yol kenarında duran otomobile sürttü.

KÜÇÜK KIZA BAĞIRIP AİLESİNİ ÇAĞIRMASINI İSTEDİ

Durumu fark eden otomobil sürücüsü, araçtan inerek küçük kızın bisikletini aldı. Çocuğa bağıran sürücü, ailesini çağırmasını istedi. Çevredeki vatandaşların ve esnafın uyarılarına rağmen tepkisini sürdüren sürücüden korkan küçük kız, annesine haber vermek için evine gitti.

BİSİKLETİ DEFALARCA YERE VURARAK PARÇALADI

Küçük kızın uzaklaşmasının ardından otomobilden inen ve sürücünün yakını olduğu belirtilen kadın, çocuğun bisikletini aldı. Öfkesine hâkim olamayan kadın, bisikleti defalarca yere vurarak parçaladı. Yaşananlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Reklam Reklam

ANNESİYLE GERİ DÖNDÜĞÜNDE TEPKİLER SÜRDÜ

Küçük kız, bir süre sonra annesiyle birlikte olay yerine geri döndü. Ancak çocuğa yönelik tepkiler burada da devam etti. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle taraflar birbirinden uzaklaştırılırken küçük çocuğun bisikletinin parçalandığı anlar kameralara yansıdı.