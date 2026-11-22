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İzmir emniyeti, zehir tacirlerine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Çiğli ilçesinde kaçak üretim yapılan bir adresi ortaya çıkardı. Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çiğli'de sentetik ecza üretimi gerçekleştirildiği saptanan eve operasyon düzenledi.

38 KİLOGRAM HAM MADDE VE BASIM PLAKALARI BULUNDU

Belirlenen adrese giren polis ekipleri, evde detaylı arama gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda piyasaya sürülmeye hazırlanan 81 bin 500 adet sentetik ecza hap ile üretimde kullanılan 20 bin boş kapsül ve 38 kilogram ham madde ele geçirildi. Ayrıca imalathaneye dönüştürülen evde 7 adet hap basım plakası, 1 hassas terazi ve 1 tüfek bulundu.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Baskın sırasında adreste yakalanan 2 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerin buradaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.