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Başakşehir'de akşam saatlerinde meydana gelen kaza, çevrede kısa süreli paniğe neden oldu. Müşteriye ait lüks cipi park etmeye çalışan valenin kontrolünü kaybettiği araç, bitişikteki restorana girdi.

MANEVRA SIRASINDA FREN YERİNE GAZA BASTI

Olay, saat 20.30 sıralarında Başak Mahallesi Hürriyet Bulvarı üzerinde yer alan bir düğün salonunun önünde yaşandı. İddiaya göre düğün salonuna gelen 34 PMU 440 plakalı lüks cipin sürücüsü, aracını park etmesi için valeye teslim etti.

Park manevrası yaptığı sırada vale Haluk Çelik'in iddiaya göre fren yerine gaza basmasıyla araç aniden hızlandı. Direksiyon hakimiyetini yitiren Çelik, cip ile düğün salonunun hemen yanındaki restorana girdi.

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Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, hem lüks cipte hem de restoranda büyük çapta hasar meydana geldi.