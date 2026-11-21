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Bursa’nın Mudanya ilçesinde gece saatlerinde yaşanan vandalizm ve kamu malına zarar verme olayı mahalle sakinlerinin tepkisini çekti. İbadethane alanındaki tuvaleti kullanılamaz hale getiren ve ardından çöp konteynerlerini ateşe veren 2 şüpheli, polis ekiplerinin müdahalesiyle yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre olay, Mudanya ilçesine bağlı Hasanbey Mahallesi'ndeki Tekke-i Cedid Camii’nin tuvaletinde gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre 2 şüpheli, cami tuvaletinde bulunan 3 pisuarı ve aralarındaki seramik seperatörleri kırarak tahrip etti. Şüphelilerin olay sırasında bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdiği ve etrafa yumruk attığı öne sürüldü.

Cami alanındaki tahribatın ardından gecenin ilerleyen saatlerinde bu kez belediyeye ait plastik çöp konteynerlerini yakan şüphelilerin eylemleri çevredekilerin ihbarıyla son buldu. İhbar üzerine olay yerine intikal eden polis ekipleri, 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüphelilerle ilgili işlemlerin devam ettiği öğrenildi.