Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan tarihi Orhan Camii önünde meydana gelen park yeri tartışması, saldırı ve tehdit boyutuna ulaştı. İbadetini yapmak üzere aracını park eden vatandaş, camiden çıktığında karşılaştığı saldırı ve hadsiz sözler karşısında şaşkınlık yaşadı.

Edinilen bilgilere göre olay, İzmit ilçesindeki tarihi Orhan Camii’nin önünde iki kişi arasında park yeri nedeniyle çıkan tartışmayla başladı. Aracını park edip kısa sürede namazını kılan vatandaş, camiden çıktığı sırada mahalleli olduğu belirtilen bir şahsın saldırısına maruz kaldı.

"HAFTAYA BU CAMİYE GELME SENİ VURURUM"

Öfkesine kapılan saldırgan şahıs, araç sahibi vatandaşın üzerine yürüyerek yakasına yapıştı. Şahsın, saldırıya uğrayan vatandaşa yönelik "Haftaya bu camiye gelme! Seni vururum!" şeklinde tehditkar ifadeler kullandığı öğrenildi.

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İSLAM'A YÖNELİK HADSİZ SÖZLER

Saldırganın tehditlerinin yanı sıra Müslüman cemaate ve İslam’a yönelik de hadsiz sözler sarf ettiği kaydedildi. Şahsın öfke dolu konuşmasında, "Lan, bıktım lan artık sizden! Ne cuması bitiyor ne kandili bitiyor ne ramazanı bitiyor... Ne lan bu böyle?" ifadelerini kullandığı aktarıldı. İbadethane önünde yaşanan olay, çevredeki vatandaşların tepkisine neden oldu.