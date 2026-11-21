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Hafta sonu yağış, hafta içi soğuk hava

Bir süredir ılık havanın etkisinde olan İstanbul’da hava koşulları değişiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, hafta sonu yurt genelinde yağışlı hava etkisini gösterecek. İstanbul’da cumartesi günü sağanak beklenirken, pazar günü öğle saatlerinde kısa süreli yağış geçişleri görülecek.

Meteoroloji Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, üç büyükşehirde hafta sonu beklenen hava durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, cumartesi günü Ankara, İstanbul ve İzmir’de yağış görüleceğini, pazar günü ise İstanbul dışında diğer iki kentte yağış beklenmediğini belirtti.

Pazar günü en yüksek sıcaklıkların Ankara’da 14-15, İstanbul’da 18-19, İzmir’de ise 23-24 derece civarında olacağı tahmin ediliyor. Bu değerlerin mevsim normallerinin bir miktar üzerinde kalacağı belirtiliyor.

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İstanbul’da sıcaklık iki günde 10 dereceye yakın düşecek

Asıl değişim ise yeni haftada yaşanacak. Meteoroloji’nin beş günlük tahmin haritasına göre, kuzeyden gelecek soğuk hava dalgasıyla birlikte İstanbul’da sıcaklıklar belirgin şekilde azalacak.

Pazartesi günü 19 derece civarında olması beklenen sıcaklık, salı günü 10 dereceye kadar gerileyecek. Çarşamba günü ise termometrelerin 9 dereceyi göstermesi, gece saatlerinde sıcaklığın 4 dereceye kadar inmesi bekleniyor.

Ankara ve İzmir de soğuk havadan etkilenecek

Sıcaklık düşüşü yalnızca İstanbul'la sınırlı kalmayacak. Ankara’da pazartesi günü 16 derece olması beklenen hava sıcaklığı, salı günü 12, çarşamba günü ise 7 dereceye kadar düşecek.

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İzmir’de de benzer bir tablo yaşanacak. Pazartesi günü 22 derece civarında seyredecek sıcaklıkların salı günü 19, çarşamba günü ise 16 dereceye gerilemesi öngörülüyor.

Doğu Anadolu’da kar bekleniyor

Yağışlı sistemin etkisiyle Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde kar yağışı görülebilecek. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yükseklerinde de karla karışık yağmur ve kar tahmin ediliyor.

Meteoroloji'nin tahminlerine göre, hafta ortasında Türkiye genelinde hava sıcaklıkları düşerken, özellikle kuzeyli rüzgarların etkili olacağı bölgelerde kış koşulları daha belirgin hissedilecek.