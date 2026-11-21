Erzincan’ın Tercan ilçesine bağlı Yaylım köyünde bir evin bahçesine giren dev boz ayı görüntülendi.
Gece saatlerinde köye gelen boz ayı, dikenli tellere aldırış etmeden demir bahçe kapısının üzerinden atlayarak eve ait bahçeye girdi.
Ayı bahçede yiyecek aradı
Güvenlik kamerası görüntülerinde, bahçede bir süre yiyecek arayan ayının, sensörlü ışıkların yanmasına rağmen bölgeden ayrılmadığı görüldü. Bir süre bahçede dolaşan boz ayı, daha sonra geldiği yönden uzaklaşarak gözden kayboldu.
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