Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Erzincan, Erzurum, Ardahan ve Bayburt çevrelerinde 21-22 Kasım'da kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

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Erzincan'ın da aralarında bulunduğu 4 il için Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Uyarıya göre Erzincan, Erzurum, Ardahan ve Bayburt çevrelerinde 21 Kasım Cumartesi sabah saatlerinden itibaren yerel kuvvetli yağış bekleniyor.

Yüksek kesimlerde kar tahmin ediliyor

Hava sıcaklıklarının Cumartesi akşam saatlerinden itibaren düşmesiyle yağışların karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Uyarının 21 Kasım saat 09.00'da başlayacağı ve 22 Kasım Pazar saat 09.00'a kadar geçerli olacağı bildirildi.

Yetkililer, kuvvetli yağışın yol açabileceği sel, su baskını, heyelan ve ulaşımdaki aksamalara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

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