Toprak muhafaza projesi kapsamında Erzincan Ergan Dağı'nda 155 bin fidan ve tohum toprakla buluşturulurken, çalışma erozyonla mücadele ve doğal alanların korunması amacıyla yürütülüyor.
Teras ve çit imalatı tamamlandı
Proje, Erzincan Orman İşletme Müdürlüğü çalışma alanında bulunan Ergan Dağı'nda 450 hektarlık alanda yürütülüyor.
Bu kapsamda 138 kilometre teras yapımı, 10 kilometre tel çit, 1420 metre galvanizli kafes eşik ve 5 bin 813 metre galvanizli çit teras imalatı tamamlandı.
Titrek kavak, ardıç, huş, sarıçam, iğde, meşe ve badem türlerinden oluşan toplam 155 bin fidan ve tohumun dikim ve ekim çalışmaları devam ediyor.
Bölgede erozyonun önlenmesi ve doğal alanların korunması çalışmalarla hedefleniyor.
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