Erzincan Ergan Dağı'nda erozyonla mücadele kapsamında 450 hektarlık alanda teras ve çit imalatı tamamlandı, 155 bin fidan ve tohumun dikim ve ekimi sürüyor.

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Toprak muhafaza projesi kapsamında Erzincan Ergan Dağı'nda 155 bin fidan ve tohum toprakla buluşturulurken, çalışma erozyonla mücadele ve doğal alanların korunması amacıyla yürütülüyor.

Teras ve çit imalatı tamamlandı

Proje, Erzincan Orman İşletme Müdürlüğü çalışma alanında bulunan Ergan Dağı'nda 450 hektarlık alanda yürütülüyor.

Bu kapsamda 138 kilometre teras yapımı, 10 kilometre tel çit, 1420 metre galvanizli kafes eşik ve 5 bin 813 metre galvanizli çit teras imalatı tamamlandı.

Titrek kavak, ardıç, huş, sarıçam, iğde, meşe ve badem türlerinden oluşan toplam 155 bin fidan ve tohumun dikim ve ekim çalışmaları devam ediyor.

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Bölgede erozyonun önlenmesi ve doğal alanların korunması çalışmalarla hedefleniyor.

Erzincan Ergan Dağı'nda erozyonla mücadele kapsamında 450 hektarlık alanda teras ve çit imalatı tamamlandı, 155 bin fidan ve tohumun dikim ve ekimi sürüyor.

Erzincan Ergan Dağı'nda erozyonla mücadele kapsamında 450 hektarlık alanda teras ve çit imalatı tamamlandı, 155 bin fidan ve tohumun dikim ve ekimi sürüyor.

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