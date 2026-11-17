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Erzincan'da gece saatlerinde etkili olan soğuk hava, araç camlarında buzlanmaya neden oldu. Sabah işlerine gitmek için yola çıkan vatandaşlar, camlardaki buzları temizlemek için uğraştı.

Bazı vatandaşlar, araçlarının ısınması ve camlardaki buzların çözülmesi için yaklaşık 5 dakika bekledi. Soğuk hava nedeniyle bölgedeki bazı derelerin kenarlarında da kısmi buzlanmalar oluştu.

Gece sıcaklıkları ilçelerde ölçüldü

Kentte gece en düşük hava sıcaklığı Otlukbeli'nde eksi 5 derece olarak ölçüldü. Erzincan merkezde 2, Çayırlı, Refahiye ve Tercan'da eksi 3, İliç ve Kemah'ta 3, Kemaliye ve Üzümlü'de ise 4 değil 3 derece kaydedildi.

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Meteorolojiden buzlanma ve don uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre bölgede havanın parçalı ve çok bulutlu geçmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma, don, pus ve yer yer sis görülmesi de bekleniyor.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgârın güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, gece ve sabah saatlerinde beklenen buzlanma ve dona karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

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