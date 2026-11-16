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Oyuncu Sinan Albayrak, umre ziyareti için ailesiyle birlikte kutsal topraklara gitti.

Albayrak, ziyaretini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

"Tertemiz dönmeyi nasip et Allah’ım"

Instagram hesabından kutsal topraklardan paylaşım yapan oyuncu, umre ziyaretine ilişkin duygularını şu sözlerle

ifade etti:

"Sen davet ettin biz geldik. Sen kabul eyle. Her yere gider, her yerin reklamını yaparız.. Sana karşı mahcubuz. Sana vardık, vardığımızı duyurduk. Duası olan buyursun. Bundan öte görülecek bundan güzel bir mekan yoktur. Tertemiz dönmeyi nasip et Allah’ım."

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