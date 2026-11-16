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Gaziantep'te Güneyşehir, M12 hattıyla şehir merkezine bağlandı

15:54, 16/11/2026, Pazartesi
IHA
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Güneyşehir'de M12 hattını 16 Kasım 2026'dan itibaren şehir merkezine bağlayarak toplu ulaşım hizmetine başladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, günlük yaklaşık 8 bin yolculuğun gerçekleştiği Güneyşehir'i M12 hattıyla şehir merkezine bağladı. Hat, 16 Kasım 2026 itibarıyla hizmet vermeye başladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kent içi ulaşım ağını güçlendirmek ve vatandaşların toplu ulaşım hizmetlerine daha kolay erişimini sağlamak amacıyla Güneyşehir’de M12 hattını şehir merkezine bağladı. Günlük yaklaşık 8 bin yolculuğun gerçekleştiği Güneyşehir’de ulaşımı kolaylaştıracak hat ile 16 Kasım 2026 itibarıyla hizmet vermeye başladı. 30 kilometrelik güzergahta 13 dakikada bir sefer Güneyşehir ile Çarşı arasında ulaşım sağlayacak M12 hattı, 30 kilometrelik güzergahta hizmet verecek.


Hat kapsamında 13 dakikada bir düzenlenecek seferlerle vatandaşların şehir merkezine ulaşımı daha hızlı, kolay ve konforlu hale getirilecek.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı, hayata geçirdiği yeni ulaşım hatlarıyla kent genelinde toplu ulaşım imkanlarını geliştirmeye ve vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmaya devam ediyor.


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Başlıklar :m12 hattıgüneyşehirgaziantep büyükşehir belediyesigaziantep toplu ulaşım
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Gaziantep'te Güneyşehir, M12 hattıyla şehir merkezine bağlandı
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Güneyşehir'de M12 hattını 16 Kasım 2026'dan itibaren şehir merkezine bağlayarak toplu ulaşım hizmetine başladı.
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