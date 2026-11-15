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Türk savunma sanayisinin su altı güvenliğine yönelik geliştirdiği teknolojiler dikkat çekmeye devam ediyor.

ASELSAN'ın milli imkanlarla geliştirdiği ASELBUOY P pasif akustik dinleme sistemi, TVNET'te yayınlanan Konuşmak Lazım programında ele alındı.

Emekli Albay ve öğretim üyesi Dr. Eray Güçlüer, sistemin çalışma prensibini ve denizaltı savunma harbine sağlayacağı katkıları anlattı.

‘DENİZİN ALTINDA NEREDE OLDUĞUNU BULABİLİYOR’

ASELBUOY P'nin denize bırakılan bir akustik dinleme şamandırası olduğunu belirten Güçlüer, sistemin su altındaki sesleri dinleyerek tehditlerin yerinin belirlenmesine yardımcı olduğunu söyledi. Birden fazla şamandıranın farklı noktalarda kullanılmasının önemine dikkat çeken Güçlüer, şu ifadeleri kullandı:

"Birden fazla noktaya şamandırayı attığınızda aldığı sesleri kestirme yaparak denizaltının denizin altında nerede olduğunu bulabiliyor. Bu çok kıymetli."

Güçlüer, denizaltıların yanı sıra su üstü unsurlarının da çıkardıkları sesler üzerinden izlenebileceğini belirtti.

‘DENİZLERDEKİ KULAK KARAKOLLARIMIZ OLACAK’

Sistemin özellikle zorlu deniz ve hava koşullarında gözetleme faaliyetlerine sağlayabileceği katkıya işaret eden Güçlüer, su altındaki tehditlerin erken tespit edilmesinin önemini vurguladı. Milli dinleme sisteminin denizlerdeki savunma hattını güçlendireceğini ifade eden Güçlüer, "Denizlerdeki kulağımız, gözümüz olacak bu. Bir anlamda denizlerdeki kulak karakollarımız." dedi.

İHA, HELİKOPTER VE GEMİLERDEN BIRAKILABİLİYOR

ASELSAN'ın geliştirdiği ASELBUOY P, deniz karakol uçakları, insansız hava araçları ve helikopterler gibi farklı platformlardan denize bırakılabiliyor. Suya ulaştıktan sonra akustik sensörleri aracılığıyla dinleme yapan sistem, elde ettiği verileri haberleşme altyapısı üzerinden hava ve su üstü platformlarına iletiyor.

ASELBUOY P'nin pasif yapısıyla yalnızca sesleri dinlediğini anlatan Güçlüer, aktif sonoboy sistemlerinin ise ses dalgaları göndererek hedef tespiti yapabildiğini belirtti.

‘DONANMAMIZA GELİNCEYE KADAR SAVUNMA HATLARI OLUŞTURULMUŞ’

Türkiye'nin denizlerde katmanlı bir savunma yapısı geliştirdiğini söyleyen Güçlüer, akustik tespit sistemlerinin bu yapıda erken uyarı görevi üstlenebileceğini ifade etti. Dinleme şamandıraları, insansız deniz araçları, devriye botları ve donanma unsurlarının birbirini tamamladığını belirten Güçlüer, yerli teknolojilerin önemine dikkat çekerek ASELSAN ve Baykar'ı tebrik etti.

Başlıklar :ASELBUOY PEray GüçlüerASELSANTVNET
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