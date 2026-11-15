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Kimlik ve sürücü belgelerinde süre doluyor: Bakan Çiftçi yüz binlerce kişiyi ilgilendiren tehlikeyi duyurdu

11:15, 15/11/2026, PazarG: Güncelleme: 11:27, 15/11/2026, Pazar
AA
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10 yıllık kullanım süresi dolmaya başlayan yeni tip kimlik kartları ve ehliyetler için yenileme çağrısı yapıldı. Süresi geçen belgeler resmi işlemlerde tamamen geçersiz sayılacak.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yeni tip kimlik kartları ve sürücü belgelerinin kullanım sürelerine ilişkin yüz binlerce vatandaşı yakından ilgilendiren önemli bir uyarıda bulundu. Dijital dönüşüm süreciyle kullanılmaya başlanan ve 10 yılı geride bırakan belgelerin geçerlilik sürelerinin dolmaya başladığını açıklayan Bakan Çiftçi, yıl sonuna kadar 112 bin 791 kimlik kartı ve 374 bin 805 sürücü belgesi olmak üzere toplam 487 bin 596 belgenin yenilenmesi gerektiğini bildirdi.

Bakan Çiftçi, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün dijital dönüşümünün en önemli adımı olan yeni tip kimlik kartları ile sürücü belgelerinde 10 yılı geride bıraktıklarını belirtti.

Kimlik kartlarının 10, sürücü belgelerinin ise sınıflarına göre 5 veya 10 yıl olan geçerlilik sürelerinin, ilk verilen kart ve belgelerde dolmaya başladığını aktaran Çiftçi, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda 2026 yılı sonuna kadar 112 bin 791 kimlik kartı ve 374 bin 805 sürücü belgesi olmak üzere toplam 487 bin 596 belgenin yenilenmesi gerekmektedir. Süresi sona eren kimlik kartları ve sürücü belgeleri geçersiz hale geleceğinden, kıymetli vatandaşlarımızın resmi işlemlerinde herhangi bir mağduriyet yaşamamaları adına yenileme işlemlerini zamanında yapmaları önem arz etmektedir."

Yenileme işlemlerinin "http://randevu.nvi.gov.tr", e-Devlet veya Alo 199 Çağrı Merkezi üzerinden randevu alınması ve ilgili bedellerin anlaşmalı bankalar, vergi daireleri, PTT veya dijital kanallar aracılığıyla ödenerek nüfus müdürlüklerine müracaat edilmesiyle gerçekleştirildiğini hatırlatan Çiftçi, başvurunun ardından yeni belgelerin belirtilen adreslere teslim edileceğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı vizyonuyla kamu hizmetlerinde dijitalleşmenin, hızın ve kalitenin en güzel örneklerini milletin hizmetine sunmaya kararlılıkla devam ettiklerini belirten Çiftçi, "Vatandaşlarımızdan, belgelerinin geçerlilik tarihlerini kontrol etmelerini ve işlemlerini son güne bırakmamalarını önemle rica ediyorum." ifadesini kullandı.

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Başlıklar :İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçikimlik kartısürücü belgesi
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Kimlik ve sürücü belgelerinde süre doluyor: Bakan Çiftçi yüz binlerce kişiyi ilgilendiren tehlikeyi duyurdu
10 yıllık kullanım süresi dolmaya başlayan yeni tip kimlik kartları ve ehliyetler için yenileme çağrısı yapıldı. Süresi geçen belgeler resmi işlemlerde tamamen geçersiz sayılacak.
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