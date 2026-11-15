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Üsküp Köprüsü iki medeniyeti bağlıyor

04:00, 15/11/2026, Pazar
Yeni Şafak
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Üsküp Köprüsü

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te heybetini asırlardır koruyan tarihi Osmanlı mirası Taşköprü, şehrin sembolü olarak adlandırılıyor. Fatih Sultan Mehmet döneminde inşa edilen köprü, geçmiş ile bugün arasında güçlü bir bağ kuruyor. Köprü aynı zamanda kentte yaşayan Arnavut ve Makedon toplulukları arasında da bağlantı görevi görüyor.

Üsküp’ün merkezinden geçen Vardar Nehri üzerinde 557 yıldır ayakta duran tarihi Osmanlı eseri Taşköprü, şehrin en önemli sembollerinden biri olmayı sürdürüyor. Yaklaşık 220 metre uzunluğunda, 6 metre genişliğinde ve 13 gözlü olan köprü, Fatih Sultan Mehmet döneminde 1451-1469 yılları arasında inşa edildi. Hristiyan Makedon toplulukların yaşadığı modern Üsküp ile Arnavurt- Türk Müslümanların yaşadığı tarihi Türk Çarşısı çevresini birbirine bağlayan yapı, yalnızca iki yakayı değil, şehrin farklı dönemlerini ve toplumsal dokusunu da birleştiriyor.

TURİSTLERİN UĞRAK NOKTASI

Deprem ve savaşlar nedeniyle birçok kez onarımdan geçen Taşköprü, bugün yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarından biri. Kemerleri ve taş dokusunun dekoratif aydınlatma çalışmaları Esenler Belediyesi, Halkbank ve Üsküp Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle tamamlandı. Bu sayede köprü, gece görünümüyle de şehrin silüetine önemli bir zenginlik katıyor.

MERKEZİ ROLE SAHİP

Taşköprü, Üsküp’ün sosyal ve kültürel yaşamında hâlâ merkezi bir role sahip. Günün her saatinde üzerinden geçen insanlar, bir yanda modern kente, diğer yanda tarihi çarşıya ulaşırken köprü, geçmiş ile bugün arasında güçlü bir bağ kuruyor. Osmanlı mimarisinin önemli örneklerinden biri olan yapı, Üsküp’ün çok kültürlü tarihinin yaşayan simgesi olmaya devam ediyor.


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Başlıklar :Üsküp KöprüsüMakedonyakültürtarih
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Üsküp Köprüsü iki medeniyeti bağlıyor
Üsküp Köprüsü
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