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Milattan sonra 2. yüzyılda Muğla'nın Milas ilçesinde inşa edilen Zeus Lepsynos Tapınağı, yürütülen restorasyon çalışmalarıyla ayağa kaldırıldı. Antik yapı böylece kültür turizmine kazandırıldı.

Tapınağın restorasyonuyla hem tarihi yapının korunması hem de bölge turizmine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Euromos Antik Kenti Karya'nın önemli yerleşimlerinden

Tapınağın bulunduğu Euromos Antik Kenti, ilçe merkezine yaklaşık 12 kilometre uzaklıkta, Selimiye Mahallesi sınırları içinde Kızılbayır Dağı eteklerinde yer alıyor. Karya Bölgesi'nin önemli yerleşimleri arasında sayılan kent, tarih boyunca farklı isimlerle anıldı ve Roma İmparatorluk Dönemi'nde gelişerek önemli bir yerleşim haline geldi.

Antik kentte ilk kazı ve restorasyon çalışmaları Prof. Dr. Abuzer Kızıl başkanlığında sürüyor. Euromos'ta tapınağın yanı sıra agora, tiyatro, hamam, kent surları, nekropol alanları ve şapel kalıntıları da bulunuyor.

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Durmuş Genç Anadolu Ajansı Muğla'nın Milas ilçesindeki milattan sonra 2. yüzyılda inşa edilen Zeus Lepsynos Tapınağı, yürütülen restorasyon çalışmalarıyla ayağa kaldırılarak kültür turizmine kazandırıldı. Çalışmalar kapsamında yaklaşık 900 mimari blok tek tek incelendi. Blokların yaklaşık yüzde 70'i antik dönemdeki özgün yerlerine yerleştirilirken kullanılamayacak durumdaki parçaların yerine bölgedeki mermer ocaklarından getirilen yeni bloklar kullanıldı.

Durmuş Genç Anadolu Ajansı Muğla'nın Milas ilçesindeki milattan sonra 2. yüzyılda inşa edilen Zeus Lepsynos Tapınağı, yürütülen restorasyon çalışmalarıyla ayağa kaldırılarak kültür turizmine kazandırıldı. Çalışmalar kapsamında yaklaşık 900 mimari blok tek tek incelendi. Blokların yaklaşık yüzde 70'i antik dönemdeki özgün yerlerine yerleştirilirken kullanılamayacak durumdaki parçaların yerine bölgedeki mermer ocaklarından getirilen yeni bloklar kullanıldı.

Yaklaşık 900 mimari blok incelendi

Restorasyon süreci 2015 yılında başladı. İlk adımda rölöve çalışmaları yapıldı, mimari bloklar numaralandırılıp kataloglandı.

Yaklaşık 900 mimari blok tek tek incelendi. Blokların yaklaşık yüzde 70'i antik dönemdeki özgün yerlerine yerleştirilirken kullanılamayacak durumdaki parçaların yerine bölgedeki mermer ocaklarından getirilen yeni bloklar kullanıldı.

Durmuş Genç Anadolu Ajansı Muğla'nın Milas ilçesindeki milattan sonra 2. yüzyılda inşa edilen Zeus Lepsynos Tapınağı, yürütülen restorasyon çalışmalarıyla ayağa kaldırılarak kültür turizmine kazandırıldı. Çalışmalar kapsamında yaklaşık 900 mimari blok tek tek incelendi. Blokların yaklaşık yüzde 70'i antik dönemdeki özgün yerlerine yerleştirilirken kullanılamayacak durumdaki parçaların yerine bölgedeki mermer ocaklarından getirilen yeni bloklar kullanıldı.

Proje üç kurumun desteğiyle yürütüldü

Restorasyon projesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi adına Prof. Dr. Abuzer Kızıl başkanlığında yürütüldü. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ile Türk Tarih Kurumu projeye destek verdi.

Sütunlarının bir bölümü günümüze ulaşan tapınağın restorasyonunun tamamlanmasıyla antik yapının korunarak gelecek kuşaklara aktarılması amaçlandı. İmparator Hadrianus döneminde inşa edildiği değerlendirilen tapınağın yeniden ayağa kaldırılmasının Euromos Antik Kenti'nin tanıtımına ve Milas'ın kültür turizmine katkı sağlaması bekleniyor.

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