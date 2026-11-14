14/11/2026, Cumartesi12:14
GZT TVGZT YEMEK TARİFLERİSKYROADMECRACİNSNİHAYETZPORDERİN TARIHARKİTEKTZ RAPORUGENÇ MOTTOSALT OKUNURGZTMZTTIMECODETVNETGZT GAMEİSLAM SANATLARIKETEBEGERÇEK HAYATPOST ÖYKÜ

Menü

Gündem

TürkiyeYerel GündemEğitimPolitika3. Sayfa

Dünya

OrtadoğuAvrupaAmerikaAsyaAfrikaAntarktikaOkyanusya

Yazarlar

Bugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları

Spor

FutbolBasketbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıTransferBilgi

Ekonomi

Dünya EkonomisiTürkiye EkonomisiSavunma SanayiOtomotiv

Teknoloji

BilimİnternetMobilOtomobil

Hayat

AktüelKültür SanatSağlıkYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar EkiSinemaSeyahat

Video

RamazanHayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündemSavunmadaki TürklerCheck Z

Galeri

HayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündem

İletişim

HakkımızdaBasın OdasıKünyeReklamİnsan KaynaklarıBilgi Toplumu HizmetleriKişisel Verilerin KorunmasıÇerez PolitikasıKullanım KoşullarıGizlilik PolitikasıSosyal MedyaMobil Uygulamalar

EDİSYON   :

TRTRENENARARFRFRRURUURUR
40

Bildirimler

İkinci el otomobilde en çok satılan modeller belli oldu: Zirve değişmedi14 Kasım 2026 11:45 CumartesiSON DAKİKA
MEB'den sınavlarda devrim gibi karar14 Kasım 2026 11:30 CumartesiSON DAKİKA
Lodos yerini sağanağa bırakacak, sıcaklık hızla düşecek: ⚠️Meteoroloji saat verip uyardı14 Kasım 2026 11:00 CumartesiSON DAKİKA
Fırsatçılar pusuya yattı: 1 Ocak'ı bekliyorlar14 Kasım 2026 10:30 CumartesiSON DAKİKA
BEDAŞ duyurdu: Saatler sürecek! İşte mahalle mahalle liste14 Kasım 2026 10:15 CumartesiSON DAKİKA
Tüm Bildirimler
ABD'de kaos gecesi: 11 Eylül sonrası bir ilk 📌14 bin sefer etkilendi 📌Microsoft kriziyle bağlantılı mı?İsrailli haham, Arap partileriyle koalisyonu destekleyen Yahudi siyasetçiler için ölüm fetvası yayınladıAmerika genelinde uçuşlar durduruldu: İniş ve kalkışlar yasaklandıMekke Anlaşması yürürlükte: Karar Resmi Gazete'deCafer Mahiroğlu soruşturmasında beş tutuklama: Eski İzmir Büyükşehir yöneticisi de aralarında

Milas'ta 2 bin yıllık tapınak yeniden hayat buldu

11:42, 14/11/2026, Cumartesi
AA
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Durmuş GençAnadolu Ajansı
Çalışmalar kapsamında yaklaşık 900 mimari blok tek tek incelendi. Blokların yaklaşık yüzde 70'i antik dönemdeki özgün yerlerine yerleştirilirken kullanılamayacak durumdaki parçaların yerine bölgedeki mermer ocaklarından getirilen yeni bloklar kullanıldı.

Muğla'nın Milas ilçesindeki Euromos Antik Kenti'nde bulunan ve Roma İmparatoru Hadrianus döneminde inşa edildiği değerlendirilen Zeus Lepsynos Tapınağı'nın restorasyonu tamamlandı. Yaklaşık 900 mimari bloğun incelendiği çalışma sonucunda 2 bin yıllık yapı kültür turizmine kazandırıldı.

Milattan sonra 2. yüzyılda Muğla'nın Milas ilçesinde inşa edilen Zeus Lepsynos Tapınağı, yürütülen restorasyon çalışmalarıyla ayağa kaldırıldı. Antik yapı böylece kültür turizmine kazandırıldı.

Tapınağın restorasyonuyla hem tarihi yapının korunması hem de bölge turizmine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Euromos Antik Kenti Karya'nın önemli yerleşimlerinden

Tapınağın bulunduğu Euromos Antik Kenti, ilçe merkezine yaklaşık 12 kilometre uzaklıkta, Selimiye Mahallesi sınırları içinde Kızılbayır Dağı eteklerinde yer alıyor. Karya Bölgesi'nin önemli yerleşimleri arasında sayılan kent, tarih boyunca farklı isimlerle anıldı ve Roma İmparatorluk Dönemi'nde gelişerek önemli bir yerleşim haline geldi.

Antik kentte ilk kazı ve restorasyon çalışmaları Prof. Dr. Abuzer Kızıl başkanlığında sürüyor. Euromos'ta tapınağın yanı sıra agora, tiyatro, hamam, kent surları, nekropol alanları ve şapel kalıntıları da bulunuyor.

Durmuş GençAnadolu AjansıMuğla'nın Milas ilçesindeki milattan sonra 2. yüzyılda inşa edilen Zeus Lepsynos Tapınağı, yürütülen restorasyon çalışmalarıyla ayağa kaldırılarak kültür turizmine kazandırıldı. Çalışmalar kapsamında yaklaşık 900 mimari blok tek tek incelendi. Blokların yaklaşık yüzde 70'i antik dönemdeki özgün yerlerine yerleştirilirken kullanılamayacak durumdaki parçaların yerine bölgedeki mermer ocaklarından getirilen yeni bloklar kullanıldı.
Durmuş GençAnadolu AjansıMuğla'nın Milas ilçesindeki milattan sonra 2. yüzyılda inşa edilen Zeus Lepsynos Tapınağı, yürütülen restorasyon çalışmalarıyla ayağa kaldırılarak kültür turizmine kazandırıldı. Çalışmalar kapsamında yaklaşık 900 mimari blok tek tek incelendi. Blokların yaklaşık yüzde 70'i antik dönemdeki özgün yerlerine yerleştirilirken kullanılamayacak durumdaki parçaların yerine bölgedeki mermer ocaklarından getirilen yeni bloklar kullanıldı.

Yaklaşık 900 mimari blok incelendi

Restorasyon süreci 2015 yılında başladı. İlk adımda rölöve çalışmaları yapıldı, mimari bloklar numaralandırılıp kataloglandı.

Yaklaşık 900 mimari blok tek tek incelendi. Blokların yaklaşık yüzde 70'i antik dönemdeki özgün yerlerine yerleştirilirken kullanılamayacak durumdaki parçaların yerine bölgedeki mermer ocaklarından getirilen yeni bloklar kullanıldı.

Durmuş GençAnadolu AjansıMuğla'nın Milas ilçesindeki milattan sonra 2. yüzyılda inşa edilen Zeus Lepsynos Tapınağı, yürütülen restorasyon çalışmalarıyla ayağa kaldırılarak kültür turizmine kazandırıldı. Çalışmalar kapsamında yaklaşık 900 mimari blok tek tek incelendi. Blokların yaklaşık yüzde 70'i antik dönemdeki özgün yerlerine yerleştirilirken kullanılamayacak durumdaki parçaların yerine bölgedeki mermer ocaklarından getirilen yeni bloklar kullanıldı.

Proje üç kurumun desteğiyle yürütüldü

Restorasyon projesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi adına Prof. Dr. Abuzer Kızıl başkanlığında yürütüldü. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ile Türk Tarih Kurumu projeye destek verdi.

Sütunlarının bir bölümü günümüze ulaşan tapınağın restorasyonunun tamamlanmasıyla antik yapının korunarak gelecek kuşaklara aktarılması amaçlandı. İmparator Hadrianus döneminde inşa edildiği değerlendirilen tapınağın yeniden ayağa kaldırılmasının Euromos Antik Kenti'nin tanıtımına ve Milas'ın kültür turizmine katkı sağlaması bekleniyor.

Durmuş GençAnadolu AjansıMuğla'nın Milas ilçesindeki milattan sonra 2. yüzyılda inşa edilen Zeus Lepsynos Tapınağı, yürütülen restorasyon çalışmalarıyla ayağa kaldırılarak kültür turizmine kazandırıldı. Çalışmalar kapsamında yaklaşık 900 mimari blok tek tek incelendi. Blokların yaklaşık yüzde 70'i antik dönemdeki özgün yerlerine yerleştirilirken kullanılamayacak durumdaki parçaların yerine bölgedeki mermer ocaklarından getirilen yeni bloklar kullanıldı.
Başlıklar :zeus lepsynos tapınağıeuromos antik kentimilasmuğla
Yorumlar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

Milas'ta 2 bin yıllık tapınak yeniden hayat buldu
Çalışmalar kapsamında yaklaşık 900 mimari blok tek tek incelendi. Blokların yaklaşık yüzde 70'i antik dönemdeki özgün yerlerine yerleştirilirken kullanılamayacak durumdaki parçaların yerine bölgedeki mermer ocaklarından getirilen yeni bloklar kullanıldı.
Muğla'nın Milas ilçesindeki milattan sonra 2. yüzyılda inşa edilen Zeus Lepsynos Tapınağı, yürütülen restorasyon çalışmalarıyla ayağa kaldırılarak kültür turizmine kazandırıldı. Çalışmalar kapsamında yaklaşık 900 mimari blok tek tek incelendi. Blokların yaklaşık yüzde 70'i antik dönemdeki özgün yerlerine yerleştirilirken kullanılamayacak durumdaki parçaların yerine bölgedeki mermer ocaklarından getirilen yeni bloklar kullanıldı.
Muğla'nın Milas ilçesindeki milattan sonra 2. yüzyılda inşa edilen Zeus Lepsynos Tapınağı, yürütülen restorasyon çalışmalarıyla ayağa kaldırılarak kültür turizmine kazandırıldı. Çalışmalar kapsamında yaklaşık 900 mimari blok tek tek incelendi. Blokların yaklaşık yüzde 70'i antik dönemdeki özgün yerlerine yerleştirilirken kullanılamayacak durumdaki parçaların yerine bölgedeki mermer ocaklarından getirilen yeni bloklar kullanıldı.
Muğla'nın Milas ilçesindeki milattan sonra 2. yüzyılda inşa edilen Zeus Lepsynos Tapınağı, yürütülen restorasyon çalışmalarıyla ayağa kaldırılarak kültür turizmine kazandırıldı. Çalışmalar kapsamında yaklaşık 900 mimari blok tek tek incelendi. Blokların yaklaşık yüzde 70'i antik dönemdeki özgün yerlerine yerleştirilirken kullanılamayacak durumdaki parçaların yerine bölgedeki mermer ocaklarından getirilen yeni bloklar kullanıldı.
Muğla'nın Milas ilçesindeki milattan sonra 2. yüzyılda inşa edilen Zeus Lepsynos Tapınağı, yürütülen restorasyon çalışmalarıyla ayağa kaldırılarak kültür turizmine kazandırıldı. Çalışmalar kapsamında yaklaşık 900 mimari blok tek tek incelendi. Blokların yaklaşık yüzde 70'i antik dönemdeki özgün yerlerine yerleştirilirken kullanılamayacak durumdaki parçaların yerine bölgedeki mermer ocaklarından getirilen yeni bloklar kullanıldı.
1/5
Çerez Tercihleri

Zorunlu çerezler dışındaki tüm kategoriler siz açmadıkça kapalıdır. Seçiminizi dilediğiniz zaman değiştirebilir, verdiğiniz izni geri alabilirsiniz. Çerez Aydınlatma Metni

Zorunlu Çerezler3 çerez

Sitenin çalışması için teknik olarak zorunlu oturum, güvenlik ve yük dengeleme çerezleri.

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

ARRAffinity

Kullanıcı isteklerinin aynı sunucuya erişebilmesi için tutulur.

Oturum boyunca

kvkk-consent

Çerez tercihinizi saklar.

365 Gün

cf_clearance

Cloudflare güvenlik doğrulamasını saklar.

365 Gün
Her zaman etkin
Analitik Çerezler4 çerez

Ziyaret ve kullanım ölçümü için Google Analytics çerezleri.

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

_ga

Google Analytics performans ölçümleri için veri tutar.

730 Gün

_gid

Google Analytics performans ölçümlerini yapmak için veri tutar.

1 Gün

_ga_XXXXXXX

Google Analytics oturum durumunu tutar.

730 Gün

_gat

Google Analytics istek sayısını sınırlar.

Oturum boyunca
Pazarlama ve Üçüncü Taraf İçerik5 çerez

Reklam ölçümü ve gömülü üçüncü taraf içerikler için çerezler (Facebook Pixel, YouTube, Google Ads).

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

_fbp

Facebook Pixel reklam ölçümü ve yeniden pazarlama için kullanılır.

90 Gün

GPS

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

Oturum boyunca

YSC

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

Oturum boyunca

VISITOR_INFO1_LIVE

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

180 Gün

_gcl_au

Google Ads dönüşüm ölçümü için kullanılır.

90 Gün

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

Hesabınıza giriş yapın.

Hesabınız yok mu?Üye olun.

Bir hesap oluşturarak veya giriş yaparak, kullanım koşullarını kabul etmiş olursunuz, Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşullarını okumak için buraya tıklayınız.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya

Fatih Sultan Mehmet