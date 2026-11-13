Destanlar artık dinlenebilecek

2024 yılında Tahran’da yayımlanan eser, İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi aracılığıyla okuyucuların erişimine açıldı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fethi Gedikli’nin öneri ve desteğiyle, 4 aylık bir çalışma sonucu Mustafa Razzaghı tarafından sesli kitap olarak hazırlandı.
Razzaghi tarafından seslendirilen eser, halk bilimi, dil ve Azerbaycan edebiyatı araştırmacılarının yanı sıra halk hikayelerine ilgi duyanların da erişimine sunuldu. Kitabın basılı ve sesli versiyonlarına İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi üzerinden ulaşılabiliyor.
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