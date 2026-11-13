Destanlar artık dinlenebilecek

İlk dönem mushaflarından kayıp yapraklara: Kur'an'ın izleri İstanbul'da

Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'in nüshaları, dünyanın farklı ülkelerinden bilim insanlarını İstanbul'da buluşturdu. Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı'nın düzenlediği Uluslararası Yazma Mushaflar Sempozyumu'nda, 1300 yıllık olduğu düşünülen bir mushafın gerçek tarihinden 720 yıllık bir Kur'an'ın yeni tespit edilen üç yaprağına kadar pek çok önemli araştırma ele alınacak. Üç gün sürecek buluşmada, asırlık mushafların hikâyeleri ve bu kıymetli eserleri korumak için yürütülen çalışmalar paylaşılacak.