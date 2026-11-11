Oyuncu Mehmet Ali Nuroğlu tek kişilik oyununu Londra'da İngilizce ve Türkçe sahneledi

Devlet adamlığından şairliğe: Recai Akyel'in yeni kitabı okurla buluştu

Eski Sayıştay Başkanı ve Anayasa Mahkemesi Üyesi Recai Akyel, bu kez edebiyatçı kimliğiyle okurlarının karşısına çıktı. “Neden Şimdi?” adlı şiir kitabını yayımlayan Akyel, teknoloji ve yapay zekânın giderek şekillendirdiği dünyada insanın kaybetmeye başladığı duygulara dikkat çekti. Eserde sevgi, merhamet, vicdan ve özlem gibi değerler şiirsel bir anlatımla ele alındı.