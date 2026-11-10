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Ümmü Gülsüm sadece şarkı söylemedi

Sevda Dursun04:00, 10/11/2026, Salı
Yeni Şafak
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Ümmü Gülsüm.

14. Boğaziçi Film Festivali, Arap dünyasının efsanevi sesi Ümmü Gülsüm’ün hayatını anlatan “Diva: Ümmü Gülsüm” filmiyle açıldı. Mısır ve Suudi Arabistan ortak yapımı film Ümmü Gülsüm’ün sadece sanatçı olarak yükselişini değil kültürel ve siyasi etkilerini de beyaz perdeye taşıyor.

İstanbul, 8-15 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen 14. Boğaziçi Film Festivali ile yeniden sinemanın buluşma noktalarından biri oldu. Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün desteğiyle düzenlenen festivalin açılış töreni Atlas Sineması’nda gerçekleştirildi. Festivalin açılışında, Arap dünyasının efsanevi sesi Ümmü Gülsüm’ün hayatını anlatan “Diva: Ümmü Gülsüm” filmi gösterildi. Marwan Hamed’in yönettiği, Mona Zaki’nin başrolünde yer aldığı film, yalnızca bir sanatçının yükselişini değil, bir dönemin toplumsal ve siyasi hafızasını da beyaz perdeye taşıyor.

KÖYDE DOĞDU ARAP DÜNYASININ EN GÜÇLÜ SESİ OLDU

Mısır ve Suudi Arabistan ortak yapımı olan yaklaşık 160 dakikalık film, Ümmü Gülsüm’ün 1967 yılında Paris’teki ünlü Olympia Salonu’nda vereceği konserin hazırlıklarıyla açılıyor. Arap dünyasının savaşın yaralarını sardığı bir dönemde sahneye çıkmaya hazırlanan sanatçının hikâyesi, buradan çocukluk yıllarına uzanıyor.

Nil Deltası’ndaki yoksul bir köyde dünyaya gelen Ümmü Gülsüm, kadınların sahneye çıkmasının hoş karşılanmadığı bir dönemde müzikle tanışıyor. Babasının yanında erkek kıyafetleri giyerek dini ezgiler seslendiren küçük kız, zamanla güçlü sesiyle dikkat çekmeye başlıyor. Köyden Kahire’ye uzanan yolculuğunda toplumsal ön yargılarla, sınıfsal engellerle ve dönemin kültürel kalıplarıyla mücadele ediyor. Geleneksel kıyafetleri ve repertuvarıyla başladığı sanat hayatında kendi tarzını oluşturarak Mısır’ın en tanınan sanatçılarından birine dönüşüyor.

KİŞİSEL HAYATIYLA SAHNEDEKİ KİMLİĞİ ÇOK FARKLI

Ancak film, yalnızca bir şarkıcının şöhrete ulaşma öyküsünü anlatmıyor. Ümmü Gülsüm’ün babasıyla ilişkisi, özel hayatındaki yalnızlığı, aşkları ve sanatını hayatının merkezine yerleştirmesi de hikâyenin önemli duraklarını oluşturuyor. Sanatçının kişisel hayatıyla sahnedeki güçlü ve otoriter kimliği arasındaki farklılık, filmin üzerinde durduğu temel meselelerden biri.

BİR COĞRAFYANIN HAFIZASI

Ümmü Gülsüm, yalnızca Mısır’da değil, bütün Arap dünyasında kültürel bir ikon olduğu gibi Batı dünyasını da etkilemiş bir isim. Film bütün bu etkiyi verirken, bir yandan dönemin görkemli atmosferini yansıtıyor diğer yandan savaşın seslerini… Ümmü Gülsüm, savaşın ortasındaki ülkesine destek olmak için turneye çıkıyor ve halkından para topluyor. Konserlerinde “Sina Mısır’ındır, Kudüs Araplarındır” sesleri yankılanıyor. Şeyh babasıyla peygambere övgülerle çıktığı sanat hayatında, işte bu gerçeklere hiçbir zaman sırtını dönmüyor. “Diva: Ümmü Gülsüm” hem tarihsel gelişmeleri hem de sanatçının kişisel hayatındaki kırılmaları başarılı bir şekilde perdeye yansıtıyor.

60’TAN FAZLA FİLM GÖSTERİLECEK

  • Uluslararası jüri başkanlığını İranlı yönetmen Mecid Mecidi’nin üstlendiği Boğaziçi Film Festivali’nde, yarışma filmlerinin yanı sıra özel gösterimler, ustalık sınıfı ve atölyeler de düzenlenecek. Mecidi’nin yönetmenlik deneyimlerini paylaşacağı masterclass’ın yanı sıra senarist Kerem Deren tarafından genç sinemacılara yönelik iki günlük senaryo atölyesi gerçekleştirilecek. Festivalin özel gösterim programında Andrey Zvyagintsev imzalı “Minotaur”, Rafiki Fariala’nın “Congo Boy” filmi ve Gazze’deki savaşın çocuklar üzerindeki etkisini anlatan “Gazze’de 13 Yaşında” gibi yapımlar yer alırken, Diva Ümmü Gülsüm filmi yarın ve cumartesi günü yeniden gösterilecek.

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Başlıklar :Ümmü GülsümBoğaziçi Film Festivaliaktüelsanat
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Ümmü Gülsüm sadece şarkı söylemedi
Ümmü Gülsüm.
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