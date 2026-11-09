Korkut Ata’da Kanto’ya En İyi Film Ödülü

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde, Uluslararası Sinema Derneği tarafından düzenlenen “6. Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali” kapanış ve ödül töreni, Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) gerçekleştirildi. Direktörlüğünü İhsan Kabil’in, başkanlığını ise Nazif Tunç’un üstlendiği festivalde, 6 farklı bölümde toplam 56 film izleyiciyle buluştu. Törene katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, festivalin Türk dünyasının ortak kültürel mirasını sinemanın evrensel diliyle buluşturduğunu söyledi.

30 FİLM YARIŞTI

Türkiye ve Türk dünyası sinemasının son dönem uzun metraj kurmaca yapımlarını bir araya getiren festivalde, “Uzun Metraj Kurmaca”, “Belgesel” ve “Kısa Film” yarışmalarında toplam 30 film yarıştı. Uzun metraj kurmaca film yarışmasında En İyi Film Ödülü’nü “Kanto” kazanırken, En İyi Yönetmen Ödülü “Tağıyev: Mektep” filmiyle Zaur Gasımlı’ya verildi. En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’ne “Ferzana Batıya Gidiyor” filmiyle Amina Salmanova, En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’ne ise “Farz” filmiyle Matyokub Matçonov layık görüldü. En İyi Senaryo Ödülü ise “Otuz Sekiz: Son Nokta” filmiyle Nurzhigit Khaidarov’un oldu. Kısa Film Yarışması’nda ise Mert Erez’in “Rehber” filmi birinci oldu.

Reklam Reklam

Hayat

İstanbul'un 1600 yıllık mirası Londra'da dünyayla buluşuyor: Büyük Saray mozaikleri ilk kez İstanbul dışında

Hayat

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin son durağı Adana: 9 gün boyunca 252 etkinlik yapılacak

Hayat

Türkiye'ye oluk oluk turist aktı: En çok hangi ülkeler geldi?