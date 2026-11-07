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Hâne, Adana Müze Kompleksi’ne Misafir Oluyor

Yeni Şafak14:07, 07/11/2026, CumartesiG: Güncelleme: 14:12, 07/11/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
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Hâne sergisi Adana'da

Albayrak Grubu’nun Hâne sergisi Adana’da sanatseverlerle buluştu. 12 yıldır düzenlenen İslam Sanatları Sergileri’nin bu yılki teması “Hâne”, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Adana Müze Kompleksi’nde ziyarete açıldı. Aile, yuva ve nesiller arası bağları konu alan sergi, 15 Kasım’a kadar ücretsiz gezilebilecek.

Albayrak Grubu tarafından geleneksel İslam sanatlarının tanıtılması amacıyla düzenlenen İslam Sanatları Sergileri, bu yıl “Hâne” temasıyla sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor. Daha önce Türkiye’de ve yurt dışında birçok şehri ziyaret eden serginin yeni durağı Adana oldu. Ziraat Katılım sponsorluğunda hazırlanan Hâne İslam Sanatları Sergisi, 7 Kasım’da Adana Müze Kompleksi’nde kapılarını açtı.

Açılış programına Adana Valisi Mustafa Yavuz, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Albayrak Medya Genel Müdür Yardımcısı Ziya Kadam, Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Koordinatörü Esad Sivri ve hattat Serkan Selalmaz katıldı.

Hâne’de aile ve yuva teması ayetlerle ele alınıyor

Aile, yuva ve nesiller arasındaki bağları merkeze alan sergide toplam 13 hat eseri yer alıyor. Kur’an-ı Kerim ayetleri ve Hz. Peygamber’in hadisleriyle şekillenen eserlerde aile bağları, kardeşlik, anne babaya saygı ve huzurlu bir yuva gibi temalar işleniyor.

Furkan Suresi'nin 74. ayetinde yer alan “Ey Rabbimiz! Bize mutluluk verecek eşler ve çocuklar bahşet; bizi takva sahiplerine önder kıl.” duası ile İsrâ Suresi'nin 23. ayetindeki “Onlara ‘öf’ bile deme.” emri sergide öne çıkan eserler arasında bulunuyor. Hucurât Suresi'nin 10. ayetindeki kardeşlik vurgusu ve Hz. Peygamber'in “Sizin en hayırlınız, ailesine karşı hayırlı olandır.” hadisi de hat sanatının estetik diliyle ziyaretçilere sunuluyor.

ADANA MÜZE KOMPLEKSİ'NDE TARİH VE SANAT BULUŞMASI

Sergiye ev sahipliği yapan Adana Müze Kompleksi, 1907 yılında kurulan Milli Mensucat Fabrikası'nın restore edilmesiyle kültür ve sanat alanına dönüştürüldü. Adana'nın sanayi geçmişini kültürel mirasıyla buluşturan tarihî yapı, Hâne sergisiyle geleneksel İslam sanatlarına ev sahipliği yapıyor.

Albayrak Medya Genel Müdür Yardımcısı Ziya Kadam, açılışta yaptığı konuşmada serginin Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında farklı şehirlerde sanatseverlerle buluşmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Kadam, organizasyona katkı sunan Kültür ve Turizm Bakanlığına, Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğüne ve serginin sponsoru Ziraat Katılım'a teşekkür etti.

15 KASIM'A KADAR ÜCRETSİZ ZİYARET EDİLEBİLECEK

Türkiye'de Şanlıurfa, Mersin, Trabzon, Bursa, Konya, Erzurum, Kayseri, Ankara ve Gaziantep gibi şehirlerde sanatseverlerle buluşan Hâne sergisi, yurt dışında ise Paris, Madrid ve Moskova'da ziyaretçilerini ağırladı.

Hâne İslam Sanatları Sergisi, 7-15 Kasım tarihleri arasında Adana Müze Kompleksi'nde ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.


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Başlıklar :kültür-sanathaneİslam Sanatları
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Hâne, Adana Müze Kompleksi’ne Misafir Oluyor
Hâne sergisi Adana'da
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