Ara Güler’in kişisel arşivine ziyaret
Usta fotoğrafçı Ara Güler’in Leica markasıyla 60 yılı aşkın süreye yayılan ilişkisi, kişisel arşivindeki yazışmalar, fotoğraf makineleri, notlar ve fotoğraflar aracılığıyla Ara Güler Müzesi’nde açılan “Ara Güler-Master of Leica” sergisinde ziyaretçiyle buluşuyor.
Güler’in 1962’de “Master of Leica” ünvanını almasından, 2015’te “Leica Hall of Fame”e dahil edilmesine uzanan süreci ele alan sergi, fotoğrafçının yalnızca eserlerine değil, fotoğraf üretiminde kullandığı ekipmanlara ve uluslararası fotoğraf dünyasıyla kurduğu ilişkiye de odaklanıyor. Sergide Ara Güler’in Leica dergisinde yayımlanan fotoğraflarının yanı sıra satın aldığı makineler ve bu ekipmanlara ilişkin tuttuğu notlar da yer alıyor. Sergi, 18 Nisan 2027’ye kadar bomontiada’daki Ara Güler Müzesi’nde ziyaret edilebilecek.