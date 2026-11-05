Ara Güler’in kişisel arşivine ziyaret

Kutlu’nun kitabı yüzleşmeye çağırıyor

Mustafa Kutlu’nun yeni çıkan “Bahtımın Yıldızı” kitabının yapay zekâyla hazırlanan kapağı tartışma konusu oldu. Ancak kitabın içeriği kapağından çok daha fazla tartışma vadediyor. Kutlu, bugüne kadar halının altına süpürülen meseleleri arenaya çıkartıyor ve soruyor: “Bir zamanlar inancı uğruna mücadele eden bir insan, hayatının ilerleyen dönemlerinde hangi şartlarda başka bir tercih yapabilir?”