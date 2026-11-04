Dünyanın en esrarengiz eseri: Yeni bir gizemi daha ortaya çıktı

Her şey tek ve asimetrik





Yaklaşık 8 asır önce inşa edilen Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası birçok alanda ilk ve tekleri içerisinde barındırıyor. Anadolu’da bir kadın ve erkek tarafından ortaklaşa inşa ettirilen tek eser olmasının yanındaki üzerindeki yaklaşık 10 bine yakın motifle de dikkat çekiyor. Her biri aynı bir mana yüklenen motifler, uzaktan bakıldığında simetrik olarak görülse de yakından incelendiğinde asimetrik oldukları anlaşılıyor. Her bir motifin ise yapı üzerinde başka bir benzeri bulunmuyor. Eseri en ilginç kılan özelliklerden bir tanesi ise baş mimarı Muğis oğlu Ahlatlı Hürrem Şah’ın ilk ve son eseri olması. Eserin tamamlanmasının ardından Hürrem Şah’a ait bir kayıt ve ize rastlanılmamış olması. Eserin bitiminin ardından öldüğü düşünülürken, Melike Turan Melek’inde eserin bitiminden önce öldüğü rivayet ediliyor.