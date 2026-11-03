5. Göbeklitepe Uluslararası Film Festivali başlıyor
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Göbeklitepe Kültür Sanat Derneği işbirliğiyle düzenlenen 5. Göbeklitepe Uluslararası Film Festivali, 5-8 Kasım'da sinemaseverleri ağırlayacak.
Festivalin onur ödülleri, oyuncular Meltem Cumbul ve Menderes Samancılar'a verilecek.
Açılış töreni, Reji Kilisesi'nde gerçekleştirilecek. Elif Eda Tibet ve Guzaloy Sobirova'nın Göbeklitepe üzerine hazırladığı özel beste, açılış konserinde seslendirilecek.
Gecede, Türkiye'nin Oscar adayı "Kesilmiş Bir Ağaç Gibi" filminin gösterimi yapılacak. Gösterimin ardından yönetmen Tunç Davut ile oyuncular Sinem Altındağ ve Feyyaz Duman'ın katılımıyla söyleşi düzenlenecek.
Festival programında ayrıca yönetmen Derviş Zaim'in "Tavuri" filminin özel gösterimi ve sonrasında yönetmenle söyleşi yer alacak.
Jüri üyeleri ve festival programı
Ulusal kategori jürisinde Erkan Can, Didem Ellialtı, Mazlum Çimen, Feyyaz Duman ve Tunç Davut görev alacak.
Uluslararası kategori jürisi Biran Damla Yılmaz, İlhan Şen, Damla Hacıoğlu, Zviad Eliziani ve Gül Oğuz'dan oluşacak.
"Arkeoloji" temalı belgesel kategorisinde ise Murat Akman, Prof. Dr. Emrah Safa Gürkan ve Rıza Oylum jüri üyeliği yapacak.
Festival boyunca ulusal ve uluslararası kategorilerde finalist filmler, arkeoloji temalı uzun metraj belgeseller ve İsviçre EthnoKino Film Festivali seçkisi izleyiciyle buluşacak.
Programda ayrıca yönetmen söyleşileri ve atölyeler düzenlenecek.
Oyuncu Güven Kıraç "Sinema Üzerine", Prof. Dr. Emrah Safa Gürkan ise "Tarih ve Arkeoloji Üzerine" başlıklı etkinliklerde katılımcılarla bir araya gelecek.
Göbeklitepe, Karahantepe, Arkeoloji Müzesi ve Mozaik Müzesi'ne gezilerin de gerçekleştirileceği festival, soprano Doç. Canan Özgür ve piyanist Cem Türkay'ın konserinin eşlik edeceği kapanış ve ödül töreniyle sona erecek.