5. Göbeklitepe Uluslararası Film Festivali başlıyor

Lezzet ve müzik bir araya geliyor: Adana, Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 2026 yılı finaline ev sahipliği yapacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali, 2026 yılının finalini 7-15 Kasım 2026 tarihleri arasında Adana’da gerçekleştirecek. Bu yıl üçüncü kez festivale ev sahipliği yapacak kent, dokuz gün boyunca konserlerden sergilere, sahne sanatlarından geleneksel sanatlara ve gastronomi etkinliklerine uzanan kapsamlı bir programla sanatseverleri ağırlayacak. Çukurova’nın bereketli topraklarından beslenen mutfak kültürü, tarih boyunca farklı medeniyetlerin izlerini taşıyan mirası ve kendine özgü yaşam gelenekleriyle Adana, festivalin 26. ve son durağı olacak. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin bu yılki finalini Adana’nın tarihi mirasını ve zengin gastronomi kültürünü ön plana çıkararak yapacağız.” dedi.