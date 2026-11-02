Uluslararası Filistin Dayanışma Konseri: Üç şehirde barış için buluşacaklar

Filistin halkıyla dayanışmayı güçlendirmek, insanlığın ortak vicdanına seslenmek ve barışın evrensel değerlerini sanat aracılığıyla görünür kılmak amacıyla düzenlenen Uluslararası Filistin Dayanışma Konseri – Dünyaya Barış Çağrısı, 6–8 Kasım 2026 tarihleri arasında İzmir, Ankara ve İstanbul’da gerçekleştirilecek.

Üç şehirde düzenlenecek konser serisi, müziğin sınırları aşan gücünü merkeze alarak barış, insanlık onuru ve uluslararası dayanışma mesajlarını geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyor. Organizasyon, farklı şehirlerden sanatseverleri ortak bir insani duyarlılık etrafında buluşturmayı amaçlıyor.

ÜÇ ŞEHİRDE, TEK BİR MESAJ: BARIŞ

Konser serisi 6 Kasım’da İzmir Kültürpark’ta başlayacak. Etkinlik, 7 Kasım’da Ankara Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Konser Salonu’nda devam edecek; 8 Kasım’da İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek buluşmayla tamamlanacak. Üç şehirdeki etkinlikler, sanatın birleştirici gücü aracılığıyla dünyaya barış ve dayanışma çağrısı yapacak.

SANATIN EVRENSEL DİLİYLE DAYANIŞMA

Uluslararası Filistin Dayanışma Konseri, bir müzik etkinliğinin ötesinde; barış, insanlık onuru ve ortak vicdan etrafında buluşmaya yönelik kültürel bir çağrı niteliği taşıyor. Organizasyon, sanatın toplumlar arasında köprü kurma gücünden yararlanarak dayanışma duygusunu büyütmeyi ve barış mesajını daha geniş kitlelerle paylaşmayı amaçlıyor.

BARIŞ ÇAĞRISI TÜRKİYE’DEN İSPANYA’YA UZANIYOR

Dünyaca tanınan Filistinli müzik grubu Le Trio Joubran, Türkiye’deki konser serisiyle barış ve dayanışma mesajını İzmir, Ankara ve İstanbul’dan dünyaya duyurmaya hazırlanıyor. Türkiye turnesinin ardından grubun bu çağrıyı İspanya’ya taşıyarak Madrid, Barcelona ve Zaragoza şehirlerinde de sürdürmesi planlanıyor.

Müziğin evrensel dilini merkeze alan bu uluslararası yolculuk; Filistin halkıyla dayanışmayı güçlendirmeyi, insanlığın ortak vicdanına seslenmeyi ve barış mesajını farklı coğrafyalardaki sanatseverlerle buluşturmayı amaçlıyor. İzmir’den Ankara’ya, İstanbul’dan İspanya’ya uzanan bu çağrı, sanatın sınırları aşan gücüyle barışın evrensel bir değer olduğunu hatırlatmayı hedefliyor.

ULUSLARARASI FİLİSTİN DAYANIŞMA KONSERİ

“Müziğin evrensel diliyle dünyaya barış çağrısı.”

Uluslararası Filistin Dayanışma Konseri – Dünyaya Barış Çağrısı, sanatın evrensel diliyle barış ve dayanışma mesajını Türkiye’den İspanya’ya taşımaya hazırlanıyor.