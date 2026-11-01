Gözlerden uzak yaşıyorlardı: Mehmet Günsür'ün 20 yıllık eşini görenler yorum yağdırdı
Ünlü oyuncu Mehmet Günsür, 63. Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne 20 yıllık eşi ve 3 çocuğunun annesi Katerina Mongio ile katıldı. Çiftin festivaldeki görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
"Aşk Tesadüfleri Sever 3" filmiyle gündemde olan Mehmet Günsür, festival gecesinde eşi Katerina Mongio ile birlikte yer aldı.
Evliliklerini ve özel hayatlarını gözlerden uzak yaşayan çift, etkinlikte dikkatleri üzerine çekti.
Özel hayatını kameralardan uzak tutmayı tercih eden çiftin törenden görüntüleri sosyal medyada geniş yankı buldu.
SOSYAL MEDYADA FARKLI YORUMLAR GELDİ
İkilinin görüntülerine kullanıcılar tarafından çok sayıda yorum yapıldı.
Günsür'ün eşi için "Kadın hoş ve karakteristik" gibi olumlu değerlendirmelerde bulunulurken, ikili arasındaki görünüm farklılığına dair eleştirel yorumlar da paylaşıldı.
2006 YILINDA İTALYA'DA EVLENDİLER
Mehmet Günsür, İtalya'da bir film setinde tanıştığı belgesel yönetmeni Katerina Mongio ile 2006 yılında nikah masasına oturdu.
Maya, Ali ve Chloe adında üç çocukları bulunan çift, davetler dışında kameraların önüne geçmiyor.