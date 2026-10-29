Hz. Peygamber döneminin eşyaları sergilenecek
04:00, 29/10/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.
Ömrünü Asr-ı Saadet’i anlamaya ve anlatmaya adayan merhum Mahmut Karakış, “Eşyaların Dilinden Asr-ı Saadet” adlı eseri ve anısına düzenlenecek programla anılacak. Siyer Vakfı, Siyer Yayınları, Rami Kütüphanesi, Siyer Eğitim Merkezi Diorama Müze ve Siyer TV iş birliğiyle gerçekleştirilecek “Hz. Peygamber Dönemi’nde Eşyalar Sergisi ve Merhum Mahmut Karakış’a Vefa Programı” 12 Kasım’da Rami Kütüphanesi’nde düzenlenecek.
Program kapsamında açılışı yapılacak sergide ise eserde rivayetlere dayanılarak tespit edilen Hz. Peygamber dönemine ait gündelik yaşam eşyaları ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.
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