Korkut Ata Film Festivali’nde ilkler yarışıyor

Türk dünyasından 56 filmin ücretsiz gösterileceği festivalde, üç kategoride 30 yapım ödül için yarışacak. 150’ye yakın uluslararası konuğun ağırlanacağı festivalde, Türkiye-Kırgızistan Proje Sunumu kapsamında seçilecek dört sinema projesine de destek sağlanacak. Tüm filmlerin ücretsiz olduğu festivalde, bu yıl ilk kez düzenlenecek uluslararası sinema sempozyumu ve yapay zeka paneliyle sinemanın geleceğine odaklanılacak.

TÜRK DÜNYASI SİNEMA ZİRVESİ YAPILACAK

Festival 2021’de İstanbul’da başladı. Daha sonra yolculuğunu Bursa, Azerbaycan, Türkmenistan ve Kazakistan’da sürdürdü. Festival kapsamında 4 Kasım’da “Türk Dünyası Sinema Zirvesi”, The Marmara Büyük Balo Salonu’nda gerçekleştirilecek. Yarışmaların yanı sıra Güncel İnsan Manzaraları, Tarihi Panorama, Turkuaz Belgesel Kuşağı ve animasyon gösterimleri de programda yer alacak. Tarihi olaylardan bireysel hikayelere ve toplumsal hafızaya uzanan seçki, Türk dünyası sinemasının farklı örneklerini izleyiciye sunacak.

AYTMATOV FİLMİ İLK KEZ İZLENECEK

Festivalin açılış töreni, 3 Kasım’da saat 20.00’de Atlas 1948 Sineması’nda gerçekleştirilecek. Kırgızistan yapımı “Aytmatov”, festivalin açılış filmi olarak Türkiye’de ilk kez izleyiciyle buluşacak. Kanıbek Kalmatov’un yönettiği, genel yapımcılığını Timurlan Taşiyev’in üstlendiği biyografik film, dünyaca ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov’un yaşamını işliyor. Festivalin kapanış ve ödül töreni ise 7 Kasım saat 20.00’de Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) yapılacak.

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