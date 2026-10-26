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Bilal Erdoğan’dan gençlere çağrı: Kitap okuma alışkanlığını geciktirmeyin

Bilal Erdoğan’dan gençlere çağrı: Kitap okuma alışkanlığını geciktirmeyin

16:48, 26/10/2026, PazartesiG: Güncelleme: 17:14, 26/10/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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Bilal Erdoğan’dan gençlere çağrı: Kitap okuma alışkanlığını geciktirmeyin
TÜGVA Kitap Kurdu Türkiye Lansmanı

Türkiye Gençlik Vakfı’nın (TÜGVA) tarafından geleneksel hâle getirilen ve ortaokul öğrencilerinin okuma alışkanlığını güçlendirmeyi hedefleyen Kitap Kurdu projesinin Türkiye Lansmanı, Gaziantep’te düzenlendi. Etkinlikte konuşan TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Necmettin Bilal Erdoğan gençlere “Kitap Kurdu projemizi kitap okuma alışkanlığını geciktirmeden edinebilesiniz diye hayata geçirdik. Sevgili çocuklar, okuma alışkanlığı sizlerin kendinizi ifade etmenizi güçlendiriyor. Okuma alışkanlığı, başkalarını anlamanızı kolaylaştırıyor. Okuma alışkanlığı LGS, YKS ve diğer sınavlarda size avantaj sağlıyor” tavsiyesinde bulundu.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA)
 tarafından hayata geçirilen Kitap Kurdu projesinin Türkiye Lansmanı, Gaziantep’te bulunan Gaziantep Üniversitesi, Mâvera Kongre ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirdi.
Bu yıl dokuzuncusunun gerçekleştirileceği Kitap Kurdu projesinin lansman programına ilgi yoğundu. Lansmana TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Necmettin
Bilal Erdoğan
, TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, AK Parti Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Mesut Doğan, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gül Rengi Küçükerdoğan birçok basın mensubu, STK yöneticileri ve birçok ortaokullu genç katılım sağladı. Geçtiğimiz yıl 358 bin başvuruyla rekor bir kitap yarışmasına imza atan TÜGVA, bu yıl ise 450 bin gence ulaşmayı hedefliyor.

“Oku, düşün, uygula, neticelendir”

TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi N. Bilal Erdoğan, salondaki öğrencilerle selamlaşarak başladığı konuşmasında bu yıl 5., 6., 7. ve 8. sınıf öğrencileri için belirlenen yarışma kitaplarını hatırlattı ve öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

Okuma alışkanlığının hem okul derslerinde hem de sosyal hayatta güçlü bir avantaj sağladığını vurgulayan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
“Kitap Kurdu projemizi kitap okuma alışkanlığını geciktirmeden edinebilesiniz diye hayata geçirdik. Sevgili çocuklar, okuma alışkanlığı sizlerin kendinizi ifade etmenizi güçlendiriyor. Okuma alışkanlığı, başkalarını anlamanızı kolaylaştırıyor. Okuma alışkanlığı LGS, YKS ve diğer sınavlarda size avantaj sağlıyor. Ve okuma alışkanlığı sizin yeni bir dünyaya yelken açmanızı sağlıyor. Hikayelerin, masalların o sihirli dünyasına doğru yol alıyorsunuz. Yeni arkadaşlıklar kurmanızı sağlıyor. TÜGVA'nın LALA adlı sesli kitap uygulaması var. LALA uygulamasında da bu kitaplarımızı isterseniz sesli olarak dinleyebilirsiniz. ‘Ben kitap okumaya alışmadım, elimde kitap tutmak, gözümle okumak yaparken zorlanıyorum' diyorsanız o zaman LALA sesli kitap uygulamasından bu kitapları dinleyebilirsiniz.”
Sözlerine devam eden Erdoğan
“Kitap Kurdu yarışmalarımızda ilkokul, ortaokul, 5., 6., 7. ve 8. sınıf öğrencilerimize üçer kitap veriyoruz. Kitaplarımız burada. 5 ve 6. sınıfların kitapları üçer kitap, 7 ve 8. sınıfların kitapları üçer kitap. Projemizin sonunda bir sınav oluyor, size verilen kitaplarla ilgili soruları yanıtlıyorsunuz. Ondan sonra aranızda en başarılı olan ‘Kitap Kurtları’ ödüller kazanıyor. Okuma alışkanlığı kazandıkça daha akıllı, daha başarılı, daha mutlu gençler olacaksınız. Sizden büyüklerinizin beklentisi bu. Çünkü bu ülkenin geleceğini inşa edecek olanlar sizlersiniz. Daha büyük bir ülke olmak istiyorsak eğer, hem daha çok çalışmaya hem daha çok okumaya hem kimliğimizi hem de tarihimizi öğrenmeye ihtiyacımız var. Peki, Kitap Kurdu ile bitiyor mu? Yazın boşta kalacak mısınız? Her yaz aynı zamanda TÜGVA'nın Yaz Okullarına katılacaksınız. Neden? Yazınızı da daha eğlenceli, daha keyifli geçirmek için arkadaşlar.”
 şeklinde konuştu.
Erdoğan,
“Gençler, Cumhurbaşkanımız çocukları çok sever. Cumhurbaşkanımız da sizin gibi kitap okuyan çocukları özellikle çok sever. Hatta okullarda tahtalarda Cumhurbaşkanımızın yazdığı bir şey var. Ne diyor? 'Oku, düşün, uygula, neticelendir.' diyor. Gençler; arkadaşlarınızla, dostlarınızla, ailenizle geçirdiğiniz zamanlarınız olacak. Ama hep Türkiye Gençlik Vakfı'nın sizlere hayallerinizi gerçekleştirmek için yoldaş olacağını aklınızın bir köşesinde tutacaksınız.”
 dedi.

"Bu yıl hedefimiz 450 bin genç"

Lansman programında konuşma yapan TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, “Temennimiz odur ki buradan yapacağımız çağrı ile tüm Türkiye’de kitap okuma ve fikir heyecanı yayılmış olsun. Geçen yıl Kitap Kurdu projemize 358 bin genç kardeşimiz katıldı, bu yılki hedefimiz 450 bin. Mesele sadece diploma sahibi gençlik değil; fikir üreten bir gençliğe sahip olmak. Sadece gündemi takip eden bir gençlik değil, gündemi yorumlayabilen ve gerektiğinde değiştirebilen bir gençlik olsun istiyoruz. Bu kapsamda en önemli işlerden bir tanesi kitap okuma alışkanlığıdır. Bu projemiz ile birlikte kitap girmeyen ev kalmasın istiyoruz.” şeklinde konuştu.

Sözlerine devam eden Beşinci, “Genç arkadaşlarım, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Tayyip Erdoğan de diyor? “Oku, düşün, uygula, neticelendir.” Siz de okumaya ve düşünmeye var mısınız?” dedi.

Türkiye’nin 81 ilinde yüz binlerce genç aynı anda kitap okuyacak

Ortaokullu gençlerin yarışmada ortaokullu öğrenciler; 5.-6. ve 7.-8. sınıflar için belirlenen 3’er kitap belirlendi. Kitaplar sırasıyla; Akika ve Sahara, Temmuz Elması, Fularsız Filozofun Yolculuğu, Esrarengiz Kuyu, Gençlere İz Bırakanlar ve Dönüş Yolunda olarak duyuruldu.

Yarışmaya katılan öğrenciler yer aldığı kategoriye göre 3 kitaplık okumanın ardından kitap başına 20 soruluk bir sınavda ter dökecekler. Türkiye geneli 81 ilden katılıma açık olan yarışmanın son başvuru tarihi 14 Şubat 2027 olarak açıklandı. Yarışma sınavı 21 Şubat 2027 tarihinde yazılı sınav şeklinde yapılacak.

Yarışmaya tugva.org üzerinden başvuran ortaokullu öğrenciler, sınıf seviyelerine uygun belirlenen kitapları okuyarak sınava hazırlanacak. Sınav sonunda dereceye giren ilk 4 öğrenciye ödül verilecek. Birinciye 250 bin Türk Lirası, ikinciye 125 bin Türk Lirası üçüncüye 100 bin Türk Lirası, dördüncüye 75 bin Türk Lirası ve sonraki ilk 50 dereceye giren öğrencilere nakit hediyeleri takdim edilecek. Ayrıca öğrenci danışmanlarından birinciye 250 bin Türk Lirası, ikinciye 125 bin Türk Lirası üçüncüye 100 bin Türk Lirası, dördüncüye 75 bin Türk Lirası ve dereceye giren diğer danışmanlara da nakit hediyeleri takdim edilecek.

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Başlıklar :tügvatürkiye gençlik vakfıkitap kurdu
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