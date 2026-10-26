Bilal Erdoğan’dan gençlere çağrı: Kitap okuma alışkanlığını geciktirmeyin
Türkiye Gençlik Vakfı’nın (TÜGVA) tarafından geleneksel hâle getirilen ve ortaokul öğrencilerinin okuma alışkanlığını güçlendirmeyi hedefleyen Kitap Kurdu projesinin Türkiye Lansmanı, Gaziantep’te düzenlendi. Etkinlikte konuşan TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Necmettin Bilal Erdoğan gençlere “Kitap Kurdu projemizi kitap okuma alışkanlığını geciktirmeden edinebilesiniz diye hayata geçirdik. Sevgili çocuklar, okuma alışkanlığı sizlerin kendinizi ifade etmenizi güçlendiriyor. Okuma alışkanlığı, başkalarını anlamanızı kolaylaştırıyor. Okuma alışkanlığı LGS, YKS ve diğer sınavlarda size avantaj sağlıyor” tavsiyesinde bulundu.
“Oku, düşün, uygula, neticelendir”
TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi N. Bilal Erdoğan, salondaki öğrencilerle selamlaşarak başladığı konuşmasında bu yıl 5., 6., 7. ve 8. sınıf öğrencileri için belirlenen yarışma kitaplarını hatırlattı ve öğrencilere tavsiyelerde bulundu.
"Bu yıl hedefimiz 450 bin genç"
Lansman programında konuşma yapan TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, “Temennimiz odur ki buradan yapacağımız çağrı ile tüm Türkiye’de kitap okuma ve fikir heyecanı yayılmış olsun. Geçen yıl Kitap Kurdu projemize 358 bin genç kardeşimiz katıldı, bu yılki hedefimiz 450 bin. Mesele sadece diploma sahibi gençlik değil; fikir üreten bir gençliğe sahip olmak. Sadece gündemi takip eden bir gençlik değil, gündemi yorumlayabilen ve gerektiğinde değiştirebilen bir gençlik olsun istiyoruz. Bu kapsamda en önemli işlerden bir tanesi kitap okuma alışkanlığıdır. Bu projemiz ile birlikte kitap girmeyen ev kalmasın istiyoruz.” şeklinde konuştu.
Sözlerine devam eden Beşinci, “Genç arkadaşlarım, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Tayyip Erdoğan de diyor? “Oku, düşün, uygula, neticelendir.” Siz de okumaya ve düşünmeye var mısınız?” dedi.
Türkiye’nin 81 ilinde yüz binlerce genç aynı anda kitap okuyacak
Ortaokullu gençlerin yarışmada ortaokullu öğrenciler; 5.-6. ve 7.-8. sınıflar için belirlenen 3’er kitap belirlendi. Kitaplar sırasıyla; Akika ve Sahara, Temmuz Elması, Fularsız Filozofun Yolculuğu, Esrarengiz Kuyu, Gençlere İz Bırakanlar ve Dönüş Yolunda olarak duyuruldu.
Yarışmaya katılan öğrenciler yer aldığı kategoriye göre 3 kitaplık okumanın ardından kitap başına 20 soruluk bir sınavda ter dökecekler. Türkiye geneli 81 ilden katılıma açık olan yarışmanın son başvuru tarihi 14 Şubat 2027 olarak açıklandı. Yarışma sınavı 21 Şubat 2027 tarihinde yazılı sınav şeklinde yapılacak.
Yarışmaya tugva.org üzerinden başvuran ortaokullu öğrenciler, sınıf seviyelerine uygun belirlenen kitapları okuyarak sınava hazırlanacak. Sınav sonunda dereceye giren ilk 4 öğrenciye ödül verilecek. Birinciye 250 bin Türk Lirası, ikinciye 125 bin Türk Lirası üçüncüye 100 bin Türk Lirası, dördüncüye 75 bin Türk Lirası ve sonraki ilk 50 dereceye giren öğrencilere nakit hediyeleri takdim edilecek. Ayrıca öğrenci danışmanlarından birinciye 250 bin Türk Lirası, ikinciye 125 bin Türk Lirası üçüncüye 100 bin Türk Lirası, dördüncüye 75 bin Türk Lirası ve dereceye giren diğer danışmanlara da nakit hediyeleri takdim edilecek.