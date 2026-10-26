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Korkut Ata 6. yılında İstanbul'a dönüyor: Türk dünyasından 56 film izleyiciyle buluşacak

Korkut Ata 6. yılında İstanbul'a dönüyor: Türk dünyasından 56 film izleyiciyle buluşacak

10:24, 26/10/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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Korkut Ata 6. yılında İstanbul'a dönüyor: Türk dünyasından 56 film izleyiciyle buluşacak
Türk dünyasından 56 film izleyiciyle buluşacak, dört yeni sinema projesine destek verilecek.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 3-7 Kasım 2026 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek 6. Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali’ne ilişkin paylaşımında, “Kültürel bağlarımızı ortak yapımlarla güçlendirecek, Türk dünyasının hikâyelerini daha geniş kitlelere ulaştıracağız.” ifadelerini kullandı. Türk dünyasından 56 filmin ücretsiz gösterileceği festivalde, üç kategoride 30 yapım ödül için yarışacak, Türkiye–Kırgızistan Proje Sunumu kapsamında seçilecek dört sinema projesine destek sağlanacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde, Uluslararası Sinema Derneği tarafından düzenlenen 6. Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali, doğduğu şehir İstanbul’a dönüyor. TÜRKSOY, TRT ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının (TGA) katkı sunduğu festival, 150’yi aşkın uluslararası konuğu, Türkiye’den 300 sektör profesyonelini ve akademi dünyasını bir araya getirecek.

"Türk dünyasının hikâyelerini daha geniş kitlelere ulaştıracağız"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türk dünyası sinemasında ortak yapımların ve yeni iş birliklerinin önemine dikkati çekti.

Ersoy, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Türk dünyasının sinemadaki büyük buluşmasına İstanbul’umuz yeniden ev sahipliği yapacak! Ortak tarihimizin, kültürümüzün ve hikâyelerimizin sinemanın evrensel diliyle hayat bulduğu 6. Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivalimizi 3–7 Kasım tarihlerinde, başladığı şehir olan İstanbul’da gerçekleştireceğiz. 56 filmlik programımızla 150’yi aşkın uluslararası konuğu, Türkiye’den 300 sektör profesyonelini ve akademi dünyasını buluşturacağız. Üç ayrı kategoride 30 yapım ödül için yarışacak. Türk Dünyası Sinema Zirvesi ile yeni iş birliklerinin önünü açarken Türkiye–Kırgızistan Proje Sunumu kapsamında seçilecek dört sinema projesine destek sağlayacağız. Bu yıl ilk kez düzenlenecek uluslararası sinema sempozyumu ve yapay zekâ paneliyle sinemanın geleceğine de odaklanacağız. Cengiz Aytmatov’un hayatını anlatan ‘Aytmatov’ filmiyle başlayacak festivalimizde tüm film gösterimleri ücretsiz olacak. Kültürel bağlarımızı ortak yapımlarla güçlendirecek, Türk dünyasının hikâyelerini daha geniş kitlelere ulaştıracağız.”

İstanbul’da 2021 yılında başlayan yolculuğunu Bursa, Azerbaycan, Türkmenistan ve Kazakistan’a taşıyan festival, altıncı yılında yeniden İstanbul’da sinemaseverlerle buluşacak.

Türk dünyası sinemasının geleceği İstanbul’da konuşulacak

Türk Dünyası Sinema Zirvesi, 4 Kasım’da The Marmara Büyük Balo Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Türk dünyasının sinema temsilcilerini buluşturacak zirvede, ortak yapım olanakları ve ülkeler arasındaki sektörel iş birliklerinin geliştirilmesi ele alınacak.

Beş gün, 56 film, ortak bir sinema yolculuğu

Festival kapsamında Türk dünyasının farklı coğrafyalarından toplam 56 film izleyiciyle buluşacak. Uzun Metraj Kurmaca, Belgesel ve Kısa Film yarışmalarında onar yapım olmak üzere toplam 30 film ödül için yarışacak.

Yapımları, Türk dünyasının farklı ülkelerinden yönetmenler, oyuncular ve sinema profesyonellerinden oluşan jüriler değerlendirecek.

Yarışmaların yanı sıra Güncel İnsan Manzaraları, Tarihî Panorama, Türkuaz Belgesel Kuşağı ve animasyon gösterimleri de programda yer alacak. Tarihî olaylardan bireysel hikâyelere ve toplumsal hafızaya uzanan seçki, Türk dünyası sinemasının farklı örneklerini izleyiciye sunacak.

'Aytmatov' Korkut Ata’nın açılış filmi olacak

Festivalin açılış töreni, 3 Kasım akşamı saat 20.00’de Atlas Sineması’nda gerçekleştirilecek. Kırgızistan yapımı “Aytmatov”, festivalin açılış filmi olarak Türkiye’de ilk kez izleyiciyle buluşacak.

Kanıbek Kalmatov’un yönettiği, genel yapımcılığını Timurlan Taşiyev’in üstlendiği biyografik film, dünyaca ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov’un yaşamını konu alıyor. Babası Törekul Aytmatov’un Stalin dönemindeki trajik ölümünden İkinci Dünya Savaşı yıllarına, zorlu çocukluk ve gençlik döneminden edebiyat dünyasındaki yükselişine uzanan yapım, yazarın hayatındaki dönüm noktalarını beyazperdeye taşıyor.

Yeni filmlere ilk adım: Dört projeye destek

Festival, bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek Türkiye–Kırgızistan Proje Sunumu (Pitching) Etkinliği ile yeni sinema projelerine de destek sağlayacak.

5 Kasım’da The Marmara Meeting Center’da düzenlenecek etkinlikte, iki ülkeden sinemacılar projelerini Türkiye ve Kırgızistan’dan jüri üyelerine sunacak. Etkinlik kapsamında seçilecek dört sinema projesine destek verilecek.

Kadim Anlatılar Yapay Zekâ ile Buluşuyor

Festival kapsamında bu yıl ilk kez düzenlenecek “Sinemada Yapay Zekâ ve Kadim Anlatının Dijital Dönüşümü” paneli, 7 Kasım saat 10.30’da Atlas Sineması’nda gerçekleştirilecek.

Sinema Genel Müdürü Birol Güven, Prof. Dr. Serdar Öztürk, Doç. Dr. Şebnem Özdemir, Ozan Sihay ve Ay Yapım’ın yapay zekâ ekibinden temsilcilerin katılacağı panelde, sinemanın yeni teknolojilerle değişen anlatım olanakları ve kadim hikâyelerin dijital dünyadaki geleceği ele alınacak.

Türk dünyası sineması akademik çalışmalarla ele alınacak

Uluslararası Türk Dünyası Korkut Ata Sinema Sempozyumu, 5 Kasım saat 10.30’da İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde gerçekleştirilecek.

Türk dünyası sinemasının akademik çalışmalar ışığında ele alınacağı sempozyum, sinemacılar ile akademisyenleri buluşturacak.

Ödül Heyecanının Adresi AKM

Festivalin kapanış ve ödül töreni, 7 Kasım akşamı saat 20.00’de Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Uzun Metraj Kurmaca Film Yarışması’nda En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Senaryo, En İyi Kadın Oyuncu ve En İyi Erkek Oyuncu ödülleri sahiplerini bulacak. Belgesel ve kısa film yarışmalarında ise birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülleri verilecek.

Beş salonda ücretsiz film gösterimleri

6'ncı Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali kapsamında tüm film gösterimleri ücretsiz olacak.

Festival filmleri; Atlas Sineması, AKM Yeşilçam Sineması, Emek Sineması, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Sinema Salonu ve İstanbul Ticaret Üniversitesi Sadabat Salonu’nda gösterilecek.

Sinemaseverler, film ve seans programına korkutatafilmfestivali.com adresinden ve festivalin sosyal medya hesaplarından ulaşabilecek.


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Başlıklar :Mehmet Nuri ErsoyKorkut Ata Sinema Sempozyumu6. Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali
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