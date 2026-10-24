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İzmir’de Kültür Yolu Festivali heyecanı dördüncü kez başladı

İzmir’de Kültür Yolu Festivali heyecanı dördüncü kez başladı

15:08, 24/10/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
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İzmir’de Kültür Yolu Festivali heyecanı dördüncü kez başladı
Festivalin açılışı dolayısıyla İzmir Kültür Sanat Fabrikası'nda tören düzenlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin 24’üncü durağı, Ege’nin incisi İzmir’de festival heyecanı başladı. Dördüncü kez Kültür Yolu Festivali ile buluşan İzmir, 24 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında ziyaretçileri kültür, sanat ve gastronomi rotasında ağırlayacak. Festival kapsamında 303 etkinlik şehrin dört bir yanında sanatseverlere sunulurken, 110 Lezzet Noktası da İzmir’in köklü mutfak kültürünü görünür kılacak.

İzmir Kültür Yolu Festivali’nin İzmir Kültür Sanat Fabrikası’nda düzenlenen açılış programına İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, il protokolü ve çok sayıda sanatsever katıldı.

“TÜRKİYE KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ İZMİR’E ÇOK YAKIŞTI”

Açılış programında konuşan İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, “İzmir’in benimsediği, keyif aldığı ve her geçen yıl özlemle beklediği bir festival haline gelen Türkiye Kültür Yolu Festivali, bu yıl da Cumhuriyet Bayramı kutlamalarıyla örtüşen takvimiyle İzmir’e çok yakıştı. 1 Kasım’a kadar sürecek festival boyunca İzmirli sanatseverler ve Türkiye’nin dört bir yanından gelen ziyaretçiler; opera, bale, konser, tiyatro ve sergilerin yanı sıra şehrimizin zengin gastronomi kültürüyle buluşacak.

Deniz ürünlerinden tencere yemeklerine, sokak lezzetlerinden kahvaltılık ürünlere kadar İzmir’in zengin mutfak kültürünü yansıtan lezzetler, şehrimizde belirlenen 110 gastronomi noktası aracılığıyla tanıtılacak.

Festivalin temel amaçlarından biri de İzmir’in kültürünü, tarihini, geleneklerini ve gastronomi değerlerini gelecek kuşaklara aktarmak. Bu doğrultuda çocuklarımız için de özel etkinlik alanları oluşturuldu. Kültürel mirasımızın genç nesillere aktarılması ve bu değerlerin yaşatılması büyük önem taşıyor.

Bu büyük organizasyonun arkasında aylar süren hazırlıklar, ciddi bir emek ve güçlü bir iş birliği bulunuyor. İzmir’i Türkiye Kültür Yolu Festivali ile buluşturan Kültür ve Turizm Bakanımıza, Bakanlığımızın ilgili birimlerine, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüze, tüm kurumlarımıza, belediyelerimize, gastronomi dünyasının temsilcilerine, sanatçılarımıza ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin İzmir’imize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor, her yıl daha da gelişerek başarıyla devam etmesini temenni ediyorum.” dedi.

“İZMİR’İ KÜLTÜR VE SANATIN FARKLI RENKLERİYLE BULUŞTURACAĞIZ”

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, İzmir’in Ege’nin özgün ruhu ve insanının sıcaklığıyla bütünleşen, kendine has kimliğiyle öne çıkan bir şehir olduğunu ifade ederek “Efes’ten Bergama’ya, Smyrna’dan Kemeraltı’na uzanan binlerce yıllık mirasıyla İzmir, geçmişin değerlerini korurken geleceğe de taşıyan bir şehirdir. Bu şehrin gücü, tarihi zenginliğini çağdaş yaşamla, geleneklerini yenilikle, yerel değerlerini evrensel sanatla buluşturabilmesinden kaynaklanıyor. Biz de İzmir’in bu çok katmanlı tarihi ve kültürel mirasını; antik kentlerinden tarihi yapılarına, geçmişin üretim ve yaşam izlerini taşıyan mekanlara kadar araştırmak, korumak ve gelecek kuşaklara aktarmak için çalışıyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Şehirlerin sahip olduğu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmek amacıyla çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Yazgı, festival yolculuğunun 24’üncü durağı olan İzmir’in Kültür Yolu Festivali’ne dördüncü kez ev sahipliği yapacağını dile getirdi. Dokuz gün boyunca 11 mekanda düzenlenecek 303 etkinlikle İzmir’i kültür ve sanatın farklı renkleriyle buluşturacaklarını aktaran Yazgı, “Konserlerden sergilere, tiyatrodan operaya, söyleşilerden atölyelere ve çocuk etkinliklerine uzanan programımızla her yaştan sanatsevere ulaşmayı hedefliyoruz.” dedi.

İZMİR’İN LEZZETLERİ 110 LEZZET NOKTASI’NDA GÖRÜNÜR KILINACAK

Gastronomi programı kapsamında Michelin yıldızlı şef Osman Sezener, Michelin rehberinde yer alan şef Ahmet Güzelyağdöken ve gastronomi yazarı Müge Akgün, İzmir’in farklı rotalarına ev sahipliği yapacak. Ev sahiplerine, Michelin yıldızlı şefler Atilla Heilbronn, Osman Serdaroğlu, Ozan Kumbasar, Aret Sahakyan, Michelin Rehberinde yer alan şef Çiğdem Seferoğlu, Sinem Özler, Erkan Özdemir, Birkan Erköylü, şefler Sinem Çapraz ve Sinan Karaahmet, girişimci Teoman Hünal, yemek kültürü ve tarihçisi Prof. Özge Samancı, Diyetisyen Hatice Nur Ege, yemek fotoğrafçısı Aydan Üstkanat, yemek kültürü araştırmacısı Gamze İneceli ve yemek kültürü yazarı Aylin Öney Tan eşlik edecek.

GÜNDOĞDU MEYDANI’NDA DOKUZ AKŞAM MÜZİK ŞÖLENİ YAŞANACAK

İzmirliler, Gündoğdu Meydanı’nda düzenlenecek ücretsiz konserlerle müzik dolu dokuz gün yaşayacak. Festivalin konser programında Demet Akalın, Derya Uluğ, Sefo, Özcan Deniz, Hakan Altun, Ceza, Murat Boz, Serkan Kaya ve Simge sahne alacak.

İzmir Kültür Yolu Festivali, kentin farklı noktalarında sanatın ve kültürün çeşitli alanlarını bir araya getirecek. Operadan konserlere, tiyatro oyunlarından sergilere ve atölye çalışmalarına uzanan program, her yaştan sanatsevere farklı deneyimler sunacak. Gündoğdu Meydanı Çocuk Köyü’nde gerçekleştirilecek etkinliklerin yanı sıra Etnospor ve ASELSAN Çocuk Şenliği kapsamında düzenlenecek aktiviteler de minik ziyaretçilere festival boyunca eğlence dolu anlar yaşatacak.

24 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek İzmir Kültür Yolu Festivali, kentin sanat yaşamına hareket kazandırırken yerel lezzetleri de ön plana çıkaracak. Belirlenen 110 Lezzet Noktası, İzmir mutfağının kendine özgü tatlarını keşfe sunacak.


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Başlıklar :i̇zmirkültür yolu festivalikültür ve turizm bakanlığı
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