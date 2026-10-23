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Edirne’ye 8 bin 812 metrekarelik yeni bilgi merkezi: Beş asırlık Muradiye Mevlevihânesi de yeniden hayat buldu

Edirne’ye 8 bin 812 metrekarelik yeni bilgi merkezi: Beş asırlık Muradiye Mevlevihânesi de yeniden hayat buldu

15:16, 23/10/2026, CumaG: Güncelleme: 15:25, 23/10/2026, Cuma
Yeni Şafak
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Edirne’ye 8 bin 812 metrekarelik yeni bilgi merkezi: Beş asırlık Muradiye Mevlevihânesi de yeniden hayat buldu
Bakan Ersoy, 160 bin kitap kapasiteli dev kütüphaneyi açtı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Edirne’de 8 bin 812 metrekare kapalı alana ve 160 bin kitap kapasitesine sahip yeni İl Halk Kütüphanesi ile yeniden ihya edilen Muradiye Mevlevihânesi’nin açılışlarını gerçekleştirdi. Aynı anda binden fazla kişiye hizmet verebilecek kütüphanenin açılışında “Bir kütüphane açmak, geleceğe yatırım yapmaktır” diyen Ersoy, kütüphanelerin ekran bağımlılığına da çözüm olacağını vurguladı.

Osmanlı Devleti’ne 92 yıl başkentlik yapan Edirne, yeni bir bilgi ve öğrenme merkezine kavuştu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Edirne İl Halk Kütüphanesi’nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, ecdadın emaneti olan şehre yeni bir kütüphane kazandırmaktan büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Edirne Valisi Yunus Sezer, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan ve AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba’nın da katıldığı törende Ersoy, yeni kütüphanenin kitapları ve bilgi kaynakları kadar çocukların sesi, gençlerin enerjisi ve okuyucuların merakıyla da şehrin hayatına değer katacağını söyledi.

Bakan Ersoy: Bir Kütüphane Açmak, Geleceğe Yatırım Yapmaktır

Her yeni kütüphaneyi Türkiye’nin kültürel kalkınmasına yapılan önemli bir yatırım olarak gördüklerini belirten Ersoy, kütüphanelerin çocukların ve gençlerin geleceğindeki yerine dikkati çekti.

Ersoy, “Çünkü bir kütüphane açmak, geleceğe yatırım yapmaktır. Bir evladımızı kitapla buluşturmak, onun dünyasını büyütmektir. Bir gencimize bilgiye erişim imkânı sunmak, hayallerine ulaşacağı yolda ona destek olmaktır.” ifadelerini kullandı.

Kütüphaneleri çoğaltmanın toplumun düşünce, kültür ve üretim dünyasını zenginleştirdiğini belirten Ersoy, bu mekânların çağın sorunlarından ekran bağımlılığına da çözüm olacağını vurguladı.

Beş Katlı Kütüphanede Binden Fazla Kişiye Aynı Anda Hizmet

Kütüphaneleri toplumun değişen ihtiyaçları doğrultusunda sürekli yenilediklerini belirten Ersoy, Edirne’de Bakanlığa bağlı 1 il halk, 8 ilçe halk ve 1 semt kütüphanesi olmak üzere toplam 10 halk kütüphanesinin hizmet verdiğini ifade etti.

Bakanlığa ait 3 bin 530 metrekarelik arsa üzerinde inşa edilen yeni İl Halk Kütüphanesi’nin yapım ve tefrişat çalışmalarının tamamlandığını bildiren Ersoy, beş katlı binanın 8 bin 812 metrekare kapalı alana ve 160 bin kitap kapasitesine sahip olduğunu kaydetti.

Aynı anda binden fazla kişinin yararlanabileceği oturma kapasitesiyle hizmete açılan kütüphanede öğrencilerin ders çalışabileceği, gençlerin araştırma yapabileceği ve vatandaşların kitap okuyup kendilerini geliştirebileceği nitelikli bir ortam oluşturduklarını söyledi.

7/24 Çalışma Salonundan Cep Sinemasına Çok Yönlü Yaşam Alanı

Kütüphanenin her yaştan vatandaşın ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlandığını belirten Ersoy, bebek ve çocuk bölümlerinden 7/24 çalışma salonuna, yetişkin okuma alanlarından grup çalışma odalarına kadar farklı imkânlar sunduklarını anlattı.

Atölyeler, konferans salonu, cep sineması ve engelli bireylere yönelik erişilebilir alanlarla kütüphaneyi çok yönlü bir yaşam alanına dönüştürdüklerini ifade eden Ersoy, şunları kaydetti:

“Çünkü burası yalnızca kitapların bulunduğu bir yer değil; her yaştan insanımızın öğreneceği, üreteceği ve geleceğe hazırlanacağı bir buluşma noktası olacak.”

Ersoy, yeni nesil halk kütüphanelerinin bilgi ve dijital kaynaklardan eğitim programlarına, atölyelerden kültür-sanat etkinliklerine uzanan geniş bir hizmet anlayışına sahip olduğunu vurguladı.

Selimiye’nin Yazma Eserleri İçin 30 Bin Eser Kapasiteli Yeni Alan

Edirne İl Halk Kütüphanesi bünyesinde Selimiye Yazma Eser Kütüphanesi için de hizmet alanı oluşturulduğunu açıklayan Ersoy, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığına bağlı kütüphanenin mevcut koleksiyonunda 3 bin 500’ü aşkın yazma eser ve 9 binden fazla nadir basma eser bulunduğunu belirtti.

Yeni hizmet binasında 6 sergileme ünitesi ve 30 bin eser kapasiteli bir kitap deposu oluşturulduğunu bildiren Ersoy, araştırmacıların burada tıpkıbasım ve çeviri yayınlardan yararlanabileceğini, yazma eser veri tabanlarına erişebileceğini ve yüksek çözünürlüklü dijital kopyalar temin edebileceğini söyledi.

Ersoy, akademik toplantılar, yazma eser seminerleri, tematik atölyeler, paneller ve öğrencilere yönelik tanıtım programlarına da ev sahipliği yapacak alanın, bilimsel araştırmaları ve kültürel birikimin paylaşılmasını destekleyeceğini ifade etti.

Gençlere Çağrı: Büyük Değişimler Küçük Bir Merakla Başlar

Çocuklara ve gençlere de seslenen Bakan Ersoy, yeni kütüphaneyi ders çalışmak, kitap okumak, araştırmak, keşfetmek, üretmek ve hayal kurmak için kullanmaları çağrısında bulundu.

Ersoy, “Çünkü büyük değişimler çoğu zaman küçük bir merakla başlar. Bu kütüphanenin rafından alınacak bir kitap belki de bir evladımızın hayatında yepyeni bir sayfa açacak…” ifadelerini kullandı.

Kütüphanenin sunduğu imkânlardan yüz binlerce gencin ve vatandaşın yararlanacağına inandığını belirten Ersoy, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen eserin Edirne’ye, Türkiye’ye ve bütün vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.

Beş Asırlık Muradiye Mevlevihânesi Yeniden Hayat Buldu

Edirne İl Halk Kütüphanesi’nin ardından Muradiye Mevlevihânesi’nin açılış törenine de katılan Bakan Ersoy, yaklaşık beş asırlık geçmişe sahip, 1935 yılında yıktırılan tarihî yapının yeniden ayağa kaldırıldığını belirtti.

Ersoy, 2024 yılında gerçekleştirilen araştırma kazılarının ardından yerinde ihya edilen Mevlevihâne’nin, kültür-sanat merkezi olarak Edirnelilerle buluştuğunu ifade etti.

Merkezin kütüphane, hüsn-i hat, Edirnekâri, tezhip ve ebru atölyeleri ile Sohbet ve İrfan Meclisi ve Semâhâne bölümlerinden oluştuğunu belirten Ersoy, yapının şehrin kültür ve sanat hayatına hizmet vereceğini söyledi.


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Başlıklar :kültür ve turizim bakanlığıMehmet Nuri ErsoyEdirne
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