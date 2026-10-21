Nobel ödüllü Aziz Sancar’ın evi müze oldu
Nobel ödüllü bilim adamı Prof. Dr. Aziz Sancar’ın Mardin’in Savur ilçesinde doğup büyüdüğü tarihi konağın bir katı, müzeye dönüştürülerek ziyarete açıldı. Sancar’ın kitaplarının, diplomalarının, ödüllerinin ve doktorluk yıllarında kullandığı eşyaların sergilendiği müze, hemşehrileri tarafından sevinçle karşılandı.
Kültür ve Turizm Bakanlığınca yürütülen proje kapsamında Sefa Mahallesi’ndeki konakta oluşturulan müzede, Sancar’ın cübbeleri, doktor önlükleri, tıbbi malzemeleri ve ailesine ait eşyalar da yer alıyor. Savur Belediye Başkanı Engin Uğur Hamidi, Sancar’ın yalnızca ilçenin değil, dünyanın tanıdığı bir bilim adamı olduğunu belirterek, “Aziz Sancar’ın başarı hikayesi burada yazıldı, burada şekillendi.” dedi. Konağın giriş katının da TÜBİTAK Bilim Merkezi’ne dönüştürülmesinin planlandığını belirten Hamidi, merkezin öğrencilere ilham vermesini ve bölge turizmine katkı sağlamasını beklediklerini ifade etti. İlçe sakinleri de müzenin Savur için önemli bir kazanım olduğunu vurguladı. Esnaf, müzenin daha fazla ziyaretçi çekerek ilçenin hareketlenmesine katkı sağlayacağını belirtirken, üniversite öğrencileri Aziz Sancar’ı örnek aldıklarını ve onun izinden gitmek istediklerini dile getirdi.