Tamer Karadağlı ilk kez sahnelenen Sumud tiyatrosu sonrası konuştu: Gazze'ye kayıtsız kalamazdık kalmadık kalmayacağız

İstanbul Devlet Tiyatrosu (İDT), Gazze Şeridi'nde yaşanan büyük insanlık dramını, yıkımı ve her şeye rağmen teslim olmayarak direnen bir ailenin hikayesini tiyatro sahnesine taşıdı. Süpervizörlüğünü Devlet Tiyatroları Genel Müdür Yardımcısı Emre Başer'in üstlendiği, Cem Zeynel Kılıç'ın yazıp yönettiği iki perdelik "Sumud (Gazze)" oyunu, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleştirilen görkemli gösterimle prömiyer yaptı.

SOYKIRIMIN YIKICI İZLERİ SAHNEYE TAŞINDI

Oyun, Gazze'de bir evin dört duvarı arasında sıkışıp kalan Mahmud ve Zahire ailesinin yaşamı üzerinden soykırımın acımasız yüzünü gözler önüne seriyor. Kaybolan çocuklukları, yarım kalan umutları ve vazgeçmeden direnen insanların sarsılmaz ruhunu sahneye aktaran eser, izleyicilere duygusal anlar yaşattı.

TAMER KARADAĞLI'NIN KONUŞMASI DİKKAT ÇEKTİ

Gözyaşları ve yoğun alkışlarla sona eren gösterimin ardından sahneye çıkarak açıklamalarda bulunan Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, yaşanan soykırıma ve tiyatronun bu konudaki duruşuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Kayıtsız kalamazdık, kalmadık, kalmayacağız. Bu gece burada sadece bir oyun izledik ama Gazze’de bu soykırım her gün yaşanıyor. Her gün bunu yaşayan binlerce aile var."

HANZALA MESAJI GECEYE DAMGA VURDU

Oyunun finalinde oyuncuların selama çıkmaması ve arkadaki perdede beliren yazı ise salondakiler tarafından uzun süre alkışlandı. Sahnede beliren "Hanzala yüzünü dönene kadar bu oyunda seyirci selamı verilmeyecektir." ifadesi, Filistin direnişinin simgesi olan Hanzala karakterine ve Gazze halkının mücadelesine anlamlı bir saygı duruşu olarak kayıtlara geçti.