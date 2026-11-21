Fransız tarihçi: Napolyon Müslümandı ve adı Ali'ydi

Fransız tarihçi ve eski diplomat Louis Blin, yaptığı araştırmalar sonucunda eski Fransız İmparatoru Napolyon Bonapart'ın Mısır seferi esnasında Müslüman olduğunu ve "Ali" adını kullandığını iddia etti. "Napolyon ve Arabistan" adlı yeni kitabının tanıtımı için Paris Ulu Camii'nde konferans veren Blin, birçok tarihçinin bu din değiştirme olayını "göz boyamak ve Müslümanlarla ittifak kurmak" amacıyla yapıldığını söylediğini ancak bunun gerçek dışı bir bilgi olduğunu savundu. Blin'e göre Napolyon, Saint Helena Adası'ndaki sürgün yıllarında, etrafında hiçbir Müslüman yokken dahi yazılı ve sözlü olarak Müslüman olduğunu tekrar etmiş, "Ali" adını kullanmaya devam etmişti. Blin aynı zamanda bu kitaptan önce "Napolyon ve İslam" adında bir kitap daha yazmış ve yazdıklarıyla yine gündem olmuştu. Tarihçi, sözlerinin devamında, eski Fransız edebiyatçılarından Victor Hugo, Alphonse De Lamartine ve Alexandre Dumas'ın da Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa'ya (sav) hayran olduğunu ve İslam ile yakından ilgilendiklerini belirtti. Blin'e göre Fransızlar bu yaşanmışlıkları kabul etmiyor ve üstünü kapatarak tarihin raflarında gizlemeye çalışıyor.