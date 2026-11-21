Anadolu’nun manevi mimarlarından ve Türk-İslam kültürünün önde gelen isimlerinden Şeyh Hamid-i Veli adıyla da bilinen Somuncu Baba, vefatının 614’üncü yıl dönümünde düzenlenen 'Ruzi Vuslat-Kavuşma Günü' töreniyle anıldı. Aksaray’da gerçekleştirilen anlamlı programa, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan da katıldı.
Törende kürsüye çıkarak gençlere seslenen Necmeddin Bilal Erdoğan, yetişkinlerin genç nesillere hal ve davranışlarıyla örnek olması gerektiğini vurguladı. Gençlerin Anadolu'nun manevi önderlerini yakından tanımasının önemine işaret eden Erdoğan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
"GÖĞSÜNDE İMAN DOLU SERHADDİ OLAN BİR NESİL LAZIM"
Konuşmasının devamında milli şair Mehmet Akif Ersoy’un dizelerine atıfta bulunan Bilal Erdoğan, yeni nesillerin yetişmesi için emek verenlere teşekkür ederek sözlerini şöyle tamamladı:
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