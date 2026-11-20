Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Bakanlığın ve sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarının adı kullanılarak sosyal yardım vaadiyle gerçekleştirilen dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşları uyardı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, son günlerde sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları ile Bakanlığın adları kullanılarak "destek ödemesi", "bayram yardımı", "ev hanımlarına destek", "evlilik kredisi" gibi vaatlerle sahte mesaj ve bağlantıların paylaşıldığı, telefon aramalarının gerçekleştiği belirtildi.
Sosyal yardım başvurularının yalnızca e-Devlet "turkiye.gov.tr", Bakanlığın resmi internet sitesi "aile.gov.tr" veya ikamet edilen yerdeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı aracılığıyla yapıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
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