"Bakanlığımız ve vakıflarımız, SMS, WhatsApp veya sosyal medya üzerinden bağlantı göndermez, sizden T.C. kimlik numarası, e-Devlet şifresi, kart bilgisi ya da doğrulama kodu istemez. Hiçbir yardım için 'başvuru ücreti', 'dosya masrafı' veya 'aidat' adı altında ödeme talep edilmez. Şüpheli mesajlara itibar etmeyiniz, bağlantılara tıklamayınız, telefonda bilgilerinizi paylaşmayınız. Bilgi için ALO 144 hattımızı arayabilir veya bulunduğunuz yerdeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı ile iletişime geçebilirsiniz"