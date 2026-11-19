Çankaya ilçesi Alacaatlı Mahallesi’ndeki 26 katlı binanın 10’uncu katında, 12 Temmuz 2025’te çıkan yangında Hüsniye Çelik Şahin (32), 3,5 aylık oğlu Aras Şahin ve sitenin güvenlik görevlisi Muharrem Çetinkaya (63) hayatını kaybetti. Yangınla ilgili aralarında müteahhit ve yapı denetim şirketi sahibinin de bulunduğu 13 tutuksuz sanık hakkında, ‘Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma’ suçundan 15’er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ankara 12’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde sanıkların yargılanmasına devam edildi.

‘ASANSÖRLERDE ARIZALAR MEYDANA GELİYORDU’

Duruşmada tanık olarak dinlenen, 2020 yılında binada temizlik görevlisi olarak çalışmaya başlayan Ö.Ö., “Binadaki asansörlerde sık sık arızalar meydana geliyordu. Bina yeni olduğu için asansörler bozuluyordu. Yangının elektrikten kaynaklandığını duydum ancak bunun dışında bir bilgim yok. Binada sürekli tadilat yapılıyordu. Ben işe başladığımdan beri tadilatlar bitmiyordu. Asansörcü geldi, asansörün içine girerek bakımını yaptı. Yöneticiye bilgi vereceklerini söylediler. Ben de mesaj atarak asansörde sıkıntılar olduğunu bildirdim” dedi.

‘KAÇAK AKIM RÖLELERİNİN HEPSİ SÖKÜLMÜŞ’

Binanın elektrik tesisatını yapan taşeron firma yetkilisi tanık E.T. ise “2016 yılında teklif vermiştik. 2019 veya 2020 yılında, pandemiden önce teslim yaptık. Eksiksiz olarak teslim ettik. Elektrik projesinde nereden geçeceği gösterilir. Ben kafama göre şurada boşluk varmış, ben şunu halledeyim gibi bir durum olmaz. Buradaki en büyük sıkıntılardan birisi kalibrasyonun yapılmaması. Kaçak akım rölelerinin hepsi sökülmüş. Otomatik acil butonlar kaldırılmış. Yani o kadar çok değişiklik varmış ki, duyumum bunlar tamamen. Çünkü 2020’den sonra bir daha gitmedim” diye konuştu. Tanık B.D. de binaya taşındıklarından itibaren sürekli sorunlar yaşandığını, binada birçok teknik sıkıntı yaşandığını ileri sürdü.

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‘OĞLUMUN ÖLÜM SESİNİ DUYDUM'

Yangında eşi ve 3,5 aylık oğlunu kaybeden Mustafa Şahin, davanın bir an önce sonuçlandırılmasını isteyerek, “1,5 yıl oldu eşimi ve 3,5 aylık oğlumu kaybedeli. Hala bu duruşma sürüyor ve bir yol kat edemedik. Kim suçlu, kim değil? Herkes suçu üstünden atmaya çalışıyor. Benim eşim, çocuğum toprağın altında çürürken ben de burada çürüyorum. Ama suçlular cezalarını çekmiyorlar. Benim de evladım vardı. Ben de ona bakmak zorundaydım. Ama henüz 3,6 aylıkken kaybettim oğlumu. 22’nci katta oğlumu ellerinden ve ayaklarından tutarak camdan dışarıya sallandırdım. Belki az da olsa hava alır, biraz rahat eder, kurtulur umuduyla saatlerce orada bekledim. Ben oğlumun ölüm sesini, hırıltısını duydum. Ben her gün bu acılarla yaşıyorum. O yüzden bir an önce ne gerekiyorsa yapılmasını ve suçluların cezalandırılmasını istiyorum” dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Duruşmada, Adli Tıp Kurumu’ndan beklenen cevabın henüz gelmediği, elektrik firmasından istenen bilgi ve belgelere kısmen yanıt verildiği belirtildi. Mahkeme, sanıklar hakkındaki il dışına çıkmama şeklindeki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına ve yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirlerinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

DHA Ankara'daki 26 katlı binada çıkan yangına ilişkin davada tanıklar dinlendi; yangında eşi ve 3,5 aylık oğlunu kaybeden Mustafa Şahin de davada yer alıyor.

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