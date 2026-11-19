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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 2016-2019 yıllarındaki bazı sosyal medya paylaşımları ve konuşmalarında "FETÖ ve PKK terör örgütleri mensuplarını övdüğü" iddiasıyla "zincirleme şekilde suçu ve suçluyu övmek" suçundan yargılandığı davada mahkeme, benzer eylemlere ilişkin Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dosyayla birleştirme talebi konusunda görüş sorulmasına karar verdi.

Davanın görülmesine Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya Kılıçdaroğlu'nun avukatı katıldı.

Avukat, Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde de benzer eylemlere ilişkin bir dosyanın bulunduğunu belirterek iki dosyanın birleştirilmesini talep etti.

Mahkeme müzekkere yazılmasına karar verdi

Talebi değerlendiren mahkeme, usul ekonomisi gereğince dosyaların birleştirilmesi konusunda Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi'ne müzekkere yazılmasına ve birleştirmeye muvafakat verilip verilmediğinin sorulmasına karar verdi.

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Duruşma ise 6 Ocak 2027 tarihine ertelendi.

İddianamede Demirtaş'a yönelik açıklamalar yer aldı

MHP Genel Başkan Yardımcıları Feti Yıldız, İzzet Ulvi Yönter ve İsmail Faruk Aksu'nun şikayeti üzerine hazırlanan iddianamede, Kılıçdaroğlu'nun "PKK terör örgütü propagandası yapmak" suçundan hüküm giyen Selahattin Demirtaş'a yönelik açıklamalarında, Demirtaş'ı işlediği sabit olan suçlar nedeniyle övdüğü iddiasına yer verildi.

İddianamede ayrıca Kılıçdaroğlu'nun 2016-2019 yılları arasında yaptığı sosyal medya paylaşımları ve konuşmalarında FETÖ ve PKK terör örgütü mensuplarını övdüğü öne sürüldü.

Soruşturma kapsamında elde edilen bulgular doğrultusunda Kılıçdaroğlu'nun "zincirleme şekilde suçu ve suçluyu övme" suçunu işlediği iddia edildi.

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