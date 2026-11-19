Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), gelecek yıl 11 tarım işletmesinde üretilmesi planlanan tahmini 73 bin 260 ton inek sütünü ihaleyle satacak.
TİGEM'in ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.
İhale 2 Aralık'ta yapılacak
İlana göre Genel Müdürlüğün 11 tarım işletmesinde 2027'de üretilecek tahmini 73 bin 260 ton inek sütü partiler halinde satılacak.
Satışa konu işletmeler Altınova, Anadolu, Ceylanpınar, Çukurova, Dalaman, Gökhöyük, Gözlü, Karacabey, Koçaş, Polatlı ve Sultansuyu olarak sıralandı.
TİGEM İhale Salonu'nda 2 Aralık Çarşamba günü saat 14.30'da yapılacak ihale "açık artırma" usulüyle gerçekleştirilecek.
Toplam muhammen bedel 1 milyar 730 milyon 46 bin 622 lira, geçici teminat bedeli ise 51 milyon 901 bin 399 lira olarak tespit edildi.
Şartname, TİGEM'de, kurumun internet sitesinde (www.tigem.gov.tr) ve ilgili işletme müdürlüklerinde görülebilecek.
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