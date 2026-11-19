Emniyette yeni dönem: Polise fazla mesai ücreti geliyor

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Emniyet teşkilatının başkanlık yapısına dönüştürülmesi için çalışmaların son aşamaya geldiğini açıklayan Çiftçi, polislere görev yoğunluğu ve risk durumuna göre ilave ödeme, mesai dışında göreve çağrılanlara ise fazla çalışma ücreti verilmesinin planlandığını söyledi. Çiftçi, Muğla Valisinin de adının geçtiği fon soruşturması ve Mersin'de mahrem görüntülerin sızdırılması konusunda yürütülen incelemelere de değindi.