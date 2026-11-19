İngiltere hükümeti, AB vatandaşı üniversite öğrencilerinin yıllık ücretlerini 38 bin sterlinden İngiliz öğrencilerle aynı 9 bin 970 sterline çekme planını AB yetkililerine iletti.

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İngiltere hükümeti, Avrupa Birliği (AB) vatandaşı üniversite öğrencilerinin ödediği yıllık 38 bin sterlinlik ücretleri, İngiliz öğrencilerin ödediği 9 bin 970 sterline çekme planını AB yetkililerine iletti.

The Telegraph'ın haberine göre hükümet, cuma günü yapılacak İngiltere-AB Zirvesi öncesinde AB yetkililerine, birlik üyesi ülkelerden gelen üniversite öğrencilerinin yıllık eğitim ücretlerini düşürmeyi planlayan bir taslak sundu.

Ücretlerin yaklaşık dörtte bire düşmesi öngörülüyor

İngiltere'de yıllık 38 bin sterlini bulan üniversite ücretlerinin önemli ölçüde düşürülmesi ya da İngiliz öğrencilerin ödediği 9 bin 970 sterlin seviyesine çekilmesi, AB yetkililerine iletilen teklifte yer aldı.

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Ücretlerin yaklaşık dörtte bire düşmesine işaret eden taslakta şu ifadeler kullanıldı: "AB ve İngiltere, Ticaret ve İşbirliği Anlaşması'nı tamamlayıcı nitelikte bir ek anlaşma üzerinde çalışacak. Bu anlaşma, İngiltere'deki AB vatandaşı öğrenciler ile AB ülkelerindeki İngiliz öğrenciler için önemli ölçüde düşürülmüş bir öğrenim ücretini ya da öğrenim ücreti konusunda kendi ülke vatandaşlarıyla eşit muameleyi öngörecek."

Gençlik Tecrübe Programı'na 80 bin ila 100 bin genç

Taslakta, Gençlik Tecrübe Programı kapsamında İngiltere'ye gelmesi planlanan AB vatandaşı 30 yaş altı genç sayısına ilişkin beklenti de yer aldı.

AB vatandaşı 30 yaş altı gençlerin İngiltere'de 3 yıla kadar çalışma ve eğitim almasına olanak sağlayan programla, 80 bin ila 100 bin arası gencin İngiltere'ye gelebileceği belirtildi.

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Haberde, İngiliz vatandaşı gençlerin de aynı şekilde AB ülkelerine gidebileceği programın detaylarında AB ve İngiltere'nin uzlaşabileceği belirtildi.

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