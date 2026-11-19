Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, ABD'nin kredi notlarına dair periyodik incelemeyi tamamladığını bildirdi.

Moody's'in açıklamasında, ABD'nin kredi profilinin hem ülkenin "olağanüstü" ekonomik gücünü, güçlü kurumlarını ve yönetişim yapısını hem de ABD dolarının ve Hazine tahvili piyasasının küresel finans sistemindeki "benzersiz ve merkezi" rollerinin desteklediği olağanüstü finansman kapasitesini yansıttığı ifade edildi.

Kamu borcu ve faiz ödemeleri mali gücü zayıflattı

Ülkenin etkin denge ve denetim mekanizmaları ile son derece etkili para politikasına dayanan kurumsal çerçevesi, politika öngörülebilirliğini ve dayanıklılığını desteklemeyi sürdürüyor.

Açıklamada, bu güçlü yönlerin kamu borcu ve faiz ödemelerindeki artış nedeniyle son 10 yılı aşkın süredir zayıflayan ve daha da zayıflaması beklenen mali güçteki gerilemeyi dengelediği kaydedildi.

Reklam Reklam

Bütçe açığının 2026 mali yılında 2 trilyon dolara ulaşarak Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) tahmini yüzde 6,2'sine karşılık geldiği, 2025 mali yılında ise bu oranın yüzde 5,8 olduğu aktarıldı.

Harcamalar, gelirlerin yaklaşık iki katı hızda arttı

Açıklamada, harcamaların sosyal yardım ve hak temelli kamu harcamalarındaki artış ile net faiz maliyetlerindeki yükselişi yansıtacak şekilde gelirlerin yaklaşık iki katı hızla arttığına işaret edildi.

Kamu tarafından tutulan federal borcun bir önceki yıl tahmini yüzde 98 seviyesinde bulunurken 31,8 trilyon dolara, yani GSYH'nin yaklaşık yüzde 100'üne yükseldiği belirtildi.

Reklam Reklam

Borçların karşılanabilirliğinin de zayıfladığı, net faiz ödemelerinin ise federal gelirlerin yaklaşık yüzde 19,5'ini oluşturduğu aktarıldı.

Açıklamada, geçen yıl yapılan vergi değişiklikleri ve tarife gelirlerindeki düşüşün mali konsolidasyon için kullanılabilecek gelirleri azalttığı belirtilirken, önemli politika değişiklikleri yapılmaması halinde bütçe açıklarının gelecek 10 yıl boyunca GSYH'nin yüzde 6'sının üzerinde kalmasının ve federal borcun artış eğilimini sürdürmesinin beklendiği ifade edildi.

Daha eski ve düşük maliyetli borçların daha yüksek maliyetlerle yeniden finanse edilmesi ve artan borç yükünün büyük çaplı yeniden finansman ihtiyacına yol açması nedeniyle borçların karşılanabilirliğinin zayıflamaya devam etmesi bekleniyor.

Reklam Reklam

Açıklamada ayrıca, 2036 yılına kadar faiz ödemelerinin federal gelirlerin yaklaşık yüzde 29'unu oluşturacağının öngörüldüğü kaydedildi.

Büyüme hızının 2027'de yavaşlaması bekleniyor

Açıklamada, ABD ekonomisinin 2026'da başlangıçta öngörülenden daha güçlü bir büyüme kaydettiği belirtilirken, ülke ekonomisinin 2026 yılının tamamında yüzde 2,3 büyümesinin, bu oranın 2027 ve 2028 yıllarında ise yüzde 2'ye gerilemesinin beklendiği aktarıldı.

Yapay zeka altyapısına yönelik harcamaların kısa vadede GSYH büyümesini desteklediği, uzun vadede verimlilik artışı sağlayabileceği, ancak bu kazanımların boyutunun belirsizliğini koruduğu ifade edildi.

Reklam Reklam

Yüksek faiz oranlarının, enerji fiyatlarının yüksek seviyelerde seyretmesinin ve yapay zeka yatırım döngüsünün normalleşmesinin büyümenin yavaşlamasına katkıda bulunacağı kaydedildi.

Açıklamada, ekonominin inovasyon kapasitesinin, dinamik özel sektörünün ve derin sermaye piyasalarının yatırımları ve verimliliği desteklemeyi sürdüreceği, böylece GSYH büyümesinin orta vadeli potansiyeliyle genel olarak uyumlu düzeyde kalacağı belirtildi.

Ara seçimlerden sonra genel mali eğilimin değişmesi beklenmiyor

Ara seçimlerin ardından genel mali eğilimin önemli ölçüde değişmesinin beklenmediği açıklamada, ABD Hazine Bakanlığının borçlanma kapasitesi tükenmeden önce Kongre'nin, muhtemelen uzun sürecek müzakerelerin ardından borçlanma limitini yükseltmesinin veya askıya almasının beklendiği aktarıldı.

Moody's'in ABD'nin ekonomik gücüne ilişkin değerlendirmesinin "aaa" seviyesinde olmasının, ekonominin olağanüstü büyüklüğünü, küresel ticaret ve finans merkezi konumunu, esnek piyasalarını ve finansal sistemlerini yansıttığı belirtildi.

Ülkenin kurumlar ve yönetişim alanındaki güç notunun da tarihsel olarak güçlü ve bağımsız kurumları, hukukun üstünlüğüne verilen önem, anayasal güçler ayrılığı, yüksek şeffaflık düzeyi ve çok etkili para ve makroekonomi politikaları sayesinde "aa2" seviyesinde olduğu kaydedildi.

ABD'nin "ba2" seviyesindeki mali güç notunun artan borç yükü ve azalan borç karşılanabilirliği nedeniyle zayıf kalmaya devam ettiği açıklamada yer aldı.

Yerleşik siyasi kutuplaşmanın ve federal hükümetin mali görünümündeki bozulmayı gidermeye yönelik siyasi engellerin ise siyasi risk notunun "baa" seviyesinde olmasına yol açtığı aktarıldı.

Açıklamada, durağan görünümün "Aa1" seviyesindeki kredi notuna ilişkin risklerin dengeli olduğunu yansıttığı bildirilirken, ABD'nin ekonomisinin büyüklüğü, dayanıklılığı ve dinamizmi ile doların küresel rezerv para birimi rolü gibi şoklara karşı dayanıklılık sağlayan olağanüstü kredi güçlü yönlerini koruduğu ifade edildi.

Hükümet gelirlerini önemli ölçüde artırarak veya harcamaları azaltarak borçların karşılanabilirliğindeki ve bütçe açıklarındaki bozulmayı belirgin biçimde yavaşlatacak ve nihayetinde tersine çevirecek mali reformların uygulanmasının kredi notunun yükseltilmesine yol açabileceği kaydedildi.

Mali göstergelerde mevcut beklentilerden çok daha hızlı ve büyük çaplı bir bozulma yaşanmasının kredi notu üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturacağı aktarılırken, politika etkinliğinin veya kurumların gücünün ülkenin kredi profilini önemli ölçüde zayıflatacak ölçüde aşınması halinde de kredi notunun düşürülebileceği bildirildi.

Ekonomi

ABD'nin ticari ham petrol stokları yaklaşık 3 milyon 400 bin varil arttı

Ekonomi

Anthropic'ten rekor halka arz: Hisse başına fiyat 83 dolar oldu

Dünya

Şi Cinping'den APEC'te serbest ticaret bölgesi vizyonunun ilerletilmesi çağrısı