ABD'de ilk Müslüman senatör seçilen Abdul el-Sayed, Trump'a herkes için sağlık sistemi konusunda birlikte çalışma önerdi.

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3 Kasım'da yapılan ara seçimlerde ABD'nin ilk Müslüman senatörü seçilen Mısır kökenli Abdul el-Sayed, Başkan Donald Trump'a "habibi (canım)" diye seslenerek herkes için sağlık hizmeti sunulması yönünde birlikte çalışmayı önerdi.

Sayed, sosyal medya hesabında paylaştığı videoda Trump'a Arapça olarak "habibi (canım)" diye seslendi.

Herkes için sağlık hizmeti önerisi

Sayed, "Donald, habibi, ara seçimler zordu. Anlıyorum ancak ABD tarihinin en popüler başkanı olmak istiyorsun." diyerek Trump'a öneride bulundu.

Sayed, ABD Başkanı'nın adını taşıyan ve herkes için sağlık hizmeti sunulmasını hedefleyen "Trump Care For All" adlı bir politika üzerinde birlikte çalışmaya istekli olduğunu dile getirdi.

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Videosunda Trump'ın yapay zekayla üretilmiş, kendisini doktor gibi gösterdiği görsele ve uzun vadede vatandaşlığa geçiş imkanı sağlayan "Trump Altın Kart" programına atıfta bulunan Sayed, "İnsanlar gerçekten sağlık hizmeti istiyor. (Trump) İsmini her yere ekleyebilirsin hatta onlara altın kart verebilirsin." dedi.

Sayed, videonun açıklamasında ise "Donald, bu hastaları iyileştirmek için bir şans. (Şu yapay zeka görselinde olduğu gibi, hangisi olduğunu biliyorsun)." ifadelerini kullandı.

Vance'e de seslenmişti

Sayed, ara seçimlerdeki galibiyetinin ardından yaptığı konuşmada ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'e de "habibi" diye hitap etmişti.

Vance'e seslenen Sayed, "JD, habibi (canım) ocakta bana yemin ettirmekle anayasal olarak yükümlü olman gerçeğinde nefis bir ironi var." demişti.

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Sayed, 3 Ocak 2027'de yemin ederek Kongre'deki görevine başlayacak.

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