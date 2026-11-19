İki lider, görüşme öncesi tokalaşarak kameralara poz verdi. Görüşme öncesi açıklamada bulunan Trump, toplantıyı sabırsızlıkla beklediğini belirtti.
Trump: Bir başlangıç olabilir
Trump, "Uzun yıllardır muhteşem bir ilişkimiz var. Birbirimizi uzun süredir tanıyoruz. Bence bundan pek çok harika şey ortaya çıkabilir ya da en azından bir başlangıç olabilir" ifadelerini kullandı.
Trump, günün ilerleyen saatlerinde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Putin ile üçlü bir görüşme yapacaklarını kaydetti.
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