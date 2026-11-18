Muhalefet cephesindeki görüş ayrılıkları canlı yayında sert bir tartışmaya dönüştü. KRT ekranlarında yayınlanan programda Yeni Parti Parti Meclisi Üyesi Prof. Dr. Bahadır Erdem ile geçmişte Demokrat Parti'de görev yapan İlay Aksoy karşı karşıya geldi.
'NEYİNİZ YENİ? CHP'DEYKEN O AHLAKINIZ YOK MUYDU?’
Muhalefetin izlediği siyasi stratejiyi eleştiren Aksoy, sahada yüzde 36 ila 40 arasında kararsız ve tarafsız seçmen bulunduğunu savundu. Düzenlenen 109 mitinge rağmen herhangi bir kararın veya yasanın değiştirilemediğini belirterek muhalefetin yöntemlerini sorguladı. Bahadır Erdem ise ülkedeki baskı ve hukuksuzluk ortamının seçmen davranışları üzerindeki etkisinin göz ardı edilemeyeceğini söyledi.
‘SES TONUNUZU DÜŞÜRÜN’
İki isim arasındaki söz düellosu giderek sertleşirken karşılıklı söz kesmeler nedeniyle programda gerginlik arttı. Tartışmanın büyümesi üzerine moderatör araya girerek tarafları sakinleştirmeye ve konuşmaların sırayla sürdürülmesini sağlamaya çalıştı.
Aksoy, Yeni Parti'nin kuruluşunu ve siyasi tutumunu sorgulamayı sürdürürken Erdem, kendisine yöneltilen eleştirilere cevap vermek istediğini belirtti.
BAHADIR ERDEM'DEN CANLI YAYINDA REST: ‘KALKAR GİDERİM’
Sözünün kesilmesine tepki gösteren Bahadır Erdem, konuşmasına devam edememesi hâlinde yayından ayrılacağını söyledi.
BELEDİYELER ÜZERİNDEN DE TARTIŞTILAR
Canlı yayındaki gerilim, belediyelerin parti değiştirmesi ve belediyelere yönelik soruşturmalar üzerinden devam etti.
İlay Aksoy, AK Parti'ye geçen belediyeleri hatırlatarak bunların kaçı hakkında soruşturma başlatıldığını sordu, Bahadır Erdem ise AK Parti'nin yerel seçimlerde kazanamadığı belediyeleri elde etmeye çalıştığını savundu.
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